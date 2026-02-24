ΝΕΑ
Hellenic Train: Κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο το Σάββατο λόγω απεργίας
2026-02-24 13:32:39
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
sidirodromikanea
