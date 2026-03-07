Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο καταξιωμένος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια πορεία στην ελληνική υποκριτική σκηνή. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιακής φύσης, και είχε περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων στο νοσοκομείο. Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, προκαλώντας θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο.Ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ηθοποιός με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η υποκριτική του ποικιλία και η αμεσότητά του στους ρόλους που ερμήνευσε τον καθιστούσαν ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό. Ξεχώρισε σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Το Μινόρε της Αυγής» και «Οι Αυθαίρετοι», ενώ στον κινηματογράφο κέρδισε τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του στην ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».Την τραγική είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος με ανάρτηση από το Από Κοινού Θέατρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων:"Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγιό σου… Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο… πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους."Ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ένας ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τέχνη. Η μακρά του πορεία στο θέατρο περιλαμβάνει δεκάδες παραστάσεις, όπου η σκηνική του παρουσία και η μοναδική του φωνή κέρδισαν τις εντυπώσεις. Στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κατάφερε να φέρει ζωντάνια και βάθος στους χαρακτήρες που υποδύθηκε, δημιουργώντας σχέσεις με το κοινό που ξεπερνούσαν τη σκηνή.Η ερμηνεία του συνδύαζε δύναμη, ευαισθησία και μια διακριτική ποιητικότητα, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν από τους πιο σεβαστούς και αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του. Το έργο του και η αγάπη του για την υποκριτική αφήνουν μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες και θα θυμίζει σε όλους την αξία της αληθινής τέχνης.Η μνήμη του Χρήστου Βαλαβανίδη θα μείνει ζωντανή, όπως και οι στιγμές που χάρισε στο κοινό με το ταλέντο, τη σοφία και την ευαισθησία του.Πηγή: tvnea.com