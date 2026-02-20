2026-02-20 11:42:18
Φωτογραφία για Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών μετά από μάχη με την ALS

 



Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, που έγινε διάσημος μέσα από τον ρόλο του Dr. Mark “McSteamy” στη σειρά Grey’s Anatomy, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τη νευροεκφυλιστική νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Η οικογένεια του Ντέιν ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη σύζυγό του Rebecca Gayheart και τις δύο κόρες τους, Billie και Georgia. Ο Έρικ Ντέιν είχε γνωστοποιήσει δημόσια τον Απρίλιο του 2025 τη διάγνωση της νόσου, προσπαθώντας παράλληλα να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το ALS.

Η καριέρα του Ντέιν περιλάμβανε επίσης σημαντικούς ρόλους στη σειρά Euphoria, όπου υποδύθηκε τον Cal Jacobs, αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Το κοινό και οι συνάδελφοί του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν από χθες τη θλίψη και τον σεβασμό τους για τον ηθοποιό που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην τηλεόραση.

Η είδηση του θανάτου του Έρικ Ντέιν έχει συγκινήσει διεθνώς, με πλήθος μηνυμάτων να αναγνωρίζουν τόσο την καλλιτεχνική του πορεία όσο και τον αγώνα του ενάντια στη νόσο.



Πηγή: tvnea.com
