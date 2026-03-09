2026-03-09 19:23:04
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»



Το βιντεοκλίπ του «Ferto» έρχεται δυναμικά σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά, υποδέχονται τον Akyla, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του «Ferto» και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι του Διαγωνισμού της Eurovision.

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Akylas.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 09:00, δίνουμε ραντεβού στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» για να απολαύσουμε σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του «Ferto» και την αποκλειστική συνέντευξη με τον Akyla.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έκλεισε ο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έκλεισε ο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
«Παιχνίδια Εκδίκησης» και «Γιατί Ρε Πατέρα;» μπαίνουν στο Netflix
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παιχνίδια Εκδίκησης» και «Γιατί Ρε Πατέρα;» μπαίνουν στο Netflix
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης πρόκειται να κυριαρχήσουν στον τουρισμό το 2026!
Πώς τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης πρόκειται να κυριαρχήσουν στον τουρισμό το 2026!
Δευτέρα, 9/3/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 9/3/2026: Εργασίες ημέρας
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/3/2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ελλείψεις φαρμάκων: Ο ΠΦΣ σηκώνει το θέμα μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ως εδώ με την ανοχή
Ελλείψεις φαρμάκων: Ο ΠΦΣ σηκώνει το θέμα μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ως εδώ με την ανοχή
Τέμπη: Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση του οπτικού υλικού των δικαστικών πραγματογνωμόνων
Τέμπη: Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση του οπτικού υλικού των δικαστικών πραγματογνωμόνων
Πώς τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης πρόκειται να κυριαρχήσουν στον τουρισμό το 2026!
Πώς τα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης πρόκειται να κυριαρχήσουν στον τουρισμό το 2026!
Γιάννης Τσουμαράκης: Τα bloopers στο «Έχω Παιδιά», η Γιόγκα και η συγκίνηση για την «Αστόρια»
Γιάννης Τσουμαράκης: Τα bloopers στο «Έχω Παιδιά», η Γιόγκα και η συγκίνηση για την «Αστόρια»
Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον νέο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ
Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον νέο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ