Όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα (βλέπε εδώ), ο ΠΦΣ έκανε παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύοντας το τεράστιο και διαρκώς οξυνόμενο ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που βιώνουμε καθημερινά στα φαρμακεία μας και που ταλαιπωρεί ασθενείς, φαρμακοποιούς και ολόκληρη τη δημόσια υγεία.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν είναι μια απλή θεσμική παρουσία. Είναι άλλη μία ξεκάθαρη απόδειξη ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δίνει έναν συνεχή, πολυμέτωπο και ουσιαστικό αγώνα, σε όλα τα επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση, για να σταματήσει επιτέλους αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

Ο ΠΦΣ δεν περιορίζεται σε διαπιστώσεις, ούτε σε γενικόλογες αναφορές. Παρεμβαίνει διαρκώς προς το Υπουργείο Υγείας, προς τον ΕΟΦ, προς τον ΣΦΕΕ, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρει το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις και όπου πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό συνθήκες μόνιμης ασφυξίας.

Οι φαρμακοποιοί της χώρας δεν αντέχουν άλλο να σηκώνουν καθημερινά το βάρος μιας κατάστασης για την οποία δεν ευθύνονται, ερχόμενοι συνεχώς αντιμέτωποι με την αγανάκτηση και την ανασφάλεια των ασθενών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει...

.... η επισήμανση ενός σημείου που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά δυστυχώς στην πράξη παραμένει χωρίς ουσιαστική εφαρμογή: υπάρχει σαφής υποχρέωση των φαρμακευτικών εταιρειών για τήρηση τρίμηνου αποθέματος.

Παρ’ όλα αυτά, το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, να εμφανίζονται συνεχώς κενά στην τροφοδοσία και να οδηγούνται τα φαρμακεία σε μια απαράδεκτη καθημερινή μάχη εξεύρεσης θεραπειών για τους ασθενείς τους.

Η πραγματικότητα είναι γνωστή σε όλους μας. Ο φαρμακοποιός βρίσκεται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει, να καθησυχάσει, να εξηγήσει, να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις και τελικά να διαχειριστεί ένα πρόβλημα που δεν δημιουργήθηκε από τον ίδιο, αλλά καταλήγει να φορτώνεται στις πλάτες του. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Η παρέμβαση του ΠΦΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς γιατί δείχνει ότι ο αγώνας για τις ελλείψεις δεν δίνεται μόνο εντός συνόρων. Δίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να αναδειχθεί η πραγματική διάσταση του προβλήματος και να ασκηθεί πίεση εκεί όπου πρέπει.

Όταν οι ελλείψεις έχουν λάβει πανευρωπαϊκή διάσταση, η ελληνική φαρμακευτική κοινότητα οφείλει να είναι παρούσα, δυναμική και διεκδικητική. Και αυτό ακριβώς κάνει ο ΠΦΣ.

Το μήνυμα είναι σαφές: δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, δεν αρκούν οι συσκέψεις, δεν αρκούν οι θεωρητικές δεσμεύσεις. Απαιτούνται έλεγχοι, εφαρμογή της νομοθεσίας, πραγματική εποπτεία της αγοράς και ουσιαστική συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων.

Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια “συνήθης δυσκολία” της αγοράς. Είναι μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν αφήνει το θέμα να ξεχαστεί, ούτε επιτρέπει να περάσει στη σφαίρα της κανονικότητας. Με παρεμβάσεις, θεσμικές ενέργειες και διαρκή πίεση σε όλα τα μέτωπα, συνεχίζει να δίνει τη μάχη που απαιτούν οι περιστάσεις.

Και αυτή η μάχη αφορά όχι μόνο τον κλάδο μας, αλλά πρωτίστως την ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους.







