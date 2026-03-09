2026-03-09 12:54:16
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη με ισχύ από 16 Μαρτίου 2026.

Ο κ. Δημητριάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Δημητριάδης δήλωσε:

«Αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Μαζί με την ομάδα του Ομίλου θα εργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τηλεθεατές, ακροατές, εργαζομένους και συνεργάτες.»

Ο ιδρυτής και μέτοχος του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην οικογένεια του ΣΚΑΪ. Η εμπειρία, η διοικητική του ικανότητα και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και τη μετεξέλιξή του στη νέα εποχή.»







Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
