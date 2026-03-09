Ο Γιάννης Τσουμαράκης, ο ταλαντούχος ηθοποιός (βραβευμένος με βραβείο Χορν) που και φέτος απολαμβάνουμε στη δημοφιλή κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», βρέθηκε στον καναπέ της εκπομπής Buongiorno και μίλησε στη Φαίη Σκορδά για όλα. Από το κλίμα στα γυρίσματα της σειράς, που προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 20:50, μέχρι την ενασχόλησή του με τη γιόγκα και τη θεατρική του επιστροφή στις ρίζες του ελληνισμού.«Στο "Έχω Παιδιά" το 1/4 του χρόνου μας είναι γέλια»Η χημεία της τηλεοπτικής οικογένειας Πολίτη φαίνεται πως δεν περιορίζεται μόνο στην οθόνη. Ο Γιάννης Τσουμαράκης αποκάλυψε πως το κλίμα στα γυρίσματα είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο. «Κυρίως γελάμε, το υλικό που βγαίνει για τη σειρά είναι το ένα τέταρτο του χρόνου που σπαταλάμε. Απορώ πως κάνουν τη διαλογή στα bloopers, θα μπορούσε να βγει ένα ακόμη επεισόδιο από αυτά» είπε.Μιλώντας για τους συναδέλφους του στη σειρά του MEGA είπε: «Έχω έρθει κοντά με την Ευγενία Σαμαρά και τη Θεανώ Κλάδη επειδή κάνουμε τις περισσότερες σκηνές μαζί, είναι υπέροχες».Η σειρά συνεχίζει να φωτίζει τις κωμικές πλευρές της οικογενειακής ζωής κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 20:50. Στο αποψινό επεισόδιο ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά φέρνει αναστάτωση στο Παγκράτι, ενώ ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστικό από το παρελθόν του.Η Γιόγκα ως εργαλείο υποκριτικήςΟ ηθοποιός αναφέρθηκε και στη μεγάλη του αγάπη, τη γιόγκα, έχοντας μάλιστα αποκτήσει και άδεια εξάσκησης δασκάλου. Όπως εξήγησε, η πρακτική αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με την τέχνη του:«Όταν ασχολούμαι με τον ρόλο προσπαθώ να βρω τα κοινά με τον ρόλο αυτό, αυτό έχει και μια μορφή διαλογισμού» είπε, παρότι πρόσθεσε πως η ψυχραιμία και η αυτοσυγκράτηση είναι πάντοτε μια πρόκληση. «Δεν έχω γίνει Σαμάνος, απλά προσπαθώ να κάνω κι αυτό γιατί μου κάνει καλό. Κάποιες φορές μπορεί να τη χάσω την ψυχραιμία, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να τη διατηρώ» είπε.Αναφερόμενος στην ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα, με την επικαιρότητα και τον κόσμο γύρω μας, ο Γιάννης Τσουμαράκης είπε: «Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να φροντίζουμε και τους άλλους».Από το Καλλιτεχνικό Γέρακα στην «Αστόρια»Ο Γιάννης Τσουμαράκης, απόφοιτος του Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα, μίλησε όμως με πάθος και για τη θεατρική παράσταση «Αστόρια», η οποία πραγματεύεται την ελληνική μετανάστευση στη Νέα Υόρκη των δεκαετιών '20 και '30.«Είναι φοβερό το τι αναγωγές μπορούμε να κάνουμε στο σήμερα, τι κοντή μνήμη έχουμε ως λαός (αναφερόμενη στη μετανάστευση). Είναι μια θεματική που στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Εγώ ως ηθοποιός μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω έρευνα» είπε.Στην παράσταση υποδύεται ένα αγόρι που μεταναστεύει και ερωτεύεται στο πλοίο την Τασούλα, μια κοπέλα που πηγαίνει στην Αμερική για να παντρευτεί με συνοικέσιο.Μια νέα γενιά με όριαΚλείνοντας, ο ηθοποιός σχολίασε τη διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα στις γενιές των καλλιτεχνών, τονίζοντας πως η δική του γενιά οριοθετείται πλέον διαφορετικά, διδασκόμενη από το παρελθόν. Παραδέχτηκε πως έχει ακούσει νουθεσίες από ανθρώπους μεγαλύτερους στον χώρο, όμως δεν το λαμβάνει δραματικά υπόψιν του. «Το έχω ακούσει, αλλά το έχω αντιμετωπίσει με αγάπη. Καμιά φορά είναι και λίγο γραφικό. Από την άλλη πρέπει να έχεις και την ευφυία να δεις αν αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι ουσιώδες να σου πει» σχολίασε χαρακτηριστικά.Άλλωστε δήλωσε πολύ τυχερός που έχει συνεργαστεί με ηθοποιούς που έχουν χιλιόμετρα στο θέατρο: «Νιώθω ευλογημένος που φέτος συνάντησα τους συνεργάτες που συνάντησα γιατί πραγματικά τους θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι υπέροχοι εργάτες του θεάτρου».Πηγή: tvnea.com