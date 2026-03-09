2026-03-09 10:02:01
Φωτογραφία για Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.

Ημερομηνία 9/3/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026, η προκήρυξη της οποίας δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου στις 15 Ιανουαρίου 2026, για πρόσληψη 4 ατόμων σε άλλη μία νέα κοινωνική δομή του Δήμου Ξηρομέρου,...

Δευτέρα, 9/3/2026: Εργασίες ημέρας
Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται εξαγορά με 220 ευρώ το μήνα [πίνακες]
Η Κίνα μόλις κατασκεύασε σιδηρόδρομο εντός της ΕΕ και είναι μόνο η αρχή - Ο ρόλος της COSCO
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/3/2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
Τέλη Μαΐου προκηρύσσονται έργα μισού δισ. στον σιδηρόδρομο
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ entry-level PCΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΤΟ 2028
Στο τραπέζι η προσαύξηση συντάξεων από διπλές εισφορές
Συντάξεις: Ποιοι δικαιούνται εξαγορά με 220 ευρώ το μήνα [πίνακες]
