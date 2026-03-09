Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026, η προκήρυξη της οποίας δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου στις 15 Ιανουαρίου 2026, για πρόσληψη 4 ατόμων σε άλλη μία νέα κοινωνική δομή του Δήμου Ξηρομέρου,
