Γλώσσα: Με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης, της γραμματικής από το σπιράλ τετράδιό μας και των 8 λυμένων ασκήσεων του φυλλαδίου με τα λόγια ρήματα, συμπληρώνουμε την εργασία 8, στη σελίδα 14 του Τ.Ε.. Στα πλαίσια της επανάληψης της ενότητας και με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, συμπληρώνουμε την εργασία 7, στη σελίδα 13 του Τ.Ε.. Τη Δευτέρα, 16/3, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 10ης ενότητας, Αύριο θα γίνει ανασκόπηση στην τάξη.Μαθηματικά: Προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 11/3, ολοκληρώνουμε την φωτοτυπία προσομοίωσης που ξεκινήσαμε στην τάξη, λύνοντας και τα δύο τελευταία της προβλήματα (6 και 7). Επίσης, λύνουμε τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 106 του Β.Μ. (χρησιμοποιούμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης). Το επαναληπτικό θα αναφέρεται κυρίως στα κεφάλαια 40 έως και 44, αλλά θα περιλαμβάνει κι από ένα πρόβλημα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά (δείτε και τη σημερινή φωτοτυπία).

