2026-03-09 12:41:43
Γλώσσα: Με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης, της γραμματικής από το σπιράλ τετράδιό μας και των 8 λυμένων ασκήσεων του φυλλαδίου με τα λόγια ρήματα, συμπληρώνουμε την εργασία 8, στη σελίδα 14 του Τ.Ε.. Στα πλαίσια της επανάληψης της ενότητας και με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, συμπληρώνουμε την εργασία 7, στη σελίδα 13 του Τ.Ε.. Τη Δευτέρα, 16/3, θα γράψουμε το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της 10ης ενότητας, Αύριο θα γίνει ανασκόπηση στην τάξη.

Μαθηματικά: Προετοιμάζοντας τον εαυτό μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 11/3, ολοκληρώνουμε την φωτοτυπία προσομοίωσης που ξεκινήσαμε στην τάξη, λύνοντας και τα δύο τελευταία της προβλήματα (6 και 7). Επίσης, λύνουμε τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 106 του Β.Μ. (χρησιμοποιούμε και το υλικό της σχετικής ανάρτησης). Το επαναληπτικό θα αναφέρεται κυρίως στα κεφάλαια 40 έως και 44, αλλά θα περιλαμβάνει κι από ένα πρόβλημα με ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά (δείτε και τη σημερινή φωτοτυπία).

Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρεία σύσκεψη για το μέλλον του Οδοντωτού σιδηροδρόμου
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (6/3/2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
Η φωτογραφία της ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/3/2026)
«Μπλε ώρες»: Νέες δυνατές προσθήκες στο καστ της σειράς του Ανδρέας Γεωργίου
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2026 για τέσσερα (4) άτομα στο Κοινωνικό Συσσίτιο. Ενστάσεις εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών.
Από την πολυκατοικία της αντιπαροχής στη σύγχρονη αστική ανάπτυξη
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
