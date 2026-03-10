2026-03-10 00:40:43
Φωτογραφία για Φυσικά σιρόπια εσπεριδοειδών και βοτάνων για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού μας συστήματος.
Επιβαρυμένες, για την υγεία μας,  χρονικές περίοδοι, ακραίες εναλλαγές του καιρού, με  έναν ήλιο να μας ξεγελά,

κρύο,

χιονόνερο,

υγρασία και γυρνάμε στο σπίτι μας και νιώθουμε τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή κάποιας άλλης λοίμωξης, να μας περιτριγυρίζουν.

Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;

Μα το βασικότερο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να κάνει εκείνο που μόνο αυτός ξέρει να κάνει καλύτερα.

Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;

Μα το βασικότερο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να κάνει εκείνο που μόνο αυτός ξέρει να κάνει καλύτερα.

Και τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο οργανισμός μας καλύτερα;

Μα να παράγει και ουσίες, οι οποίες θα τον προστατεύουν από τις λοιμώξεις.

Και πως εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Μα να στραφούμε προς βοήθεια στη φύση και στα προϊόντα που αυτή μας έχει δωρίσει συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/fysika-siropia-esperidoeidon-kai-votanon-gia-kryomata-kai-ioseis/
Τέμπη: Πλήθος κατασχέσεων για τα «χαμένα» βίντεο – Υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο στόχαστρο.
Τέμπη: Πλήθος κατασχέσεων για τα «χαμένα» βίντεο – Υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο στόχαστρο.
Μεσογειακός κήπος σε μικρό χώρο: σχεδιασμός, φυτά και υλικά
Μεσογειακός κήπος σε μικρό χώρο: σχεδιασμός, φυτά και υλικά
Στην αγκαλιά των βοτάνων, με παρέα γουλιές γαλήνης!
Η CER και η UNIFE υπογράφουν κοινή δήλωση για την επιτάχυνση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος
DIY Φωτιστικά από φυσικά υλικά
Σκίαση σε αυλές και μπαλκόνια: Λειτουργικές λύσεις με φυσικά υλικά
Ψίθυροι ανάμεσα σε ρίζες, φύλλα και αιώνες: Η λυρική επιστήμη των βοτάνων
«Παιχνίδια Εκδίκησης» και «Γιατί Ρε Πατέρα;» μπαίνουν στο Netflix
Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
Έκλεισε ο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός της Γλασκώβης μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
Ελλείψεις φαρμάκων: Ο ΠΦΣ σηκώνει το θέμα μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ως εδώ με την ανοχή
Τέμπη: Το δικαστήριο διέταξε κατάσχεση του οπτικού υλικού των δικαστικών πραγματογνωμόνων
