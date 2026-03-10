Φυσικά σιρόπια εσπεριδοειδών και βοτάνων για λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού μας συστήματος.
Επιβαρυμένες, για την υγεία μας, χρονικές περίοδοι, ακραίες εναλλαγές του καιρού, με έναν ήλιο να μας ξεγελά,
κρύο,
χιονόνερο,
υγρασία και γυρνάμε στο σπίτι μας και νιώθουμε τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή κάποιας άλλης λοίμωξης, να μας περιτριγυρίζουν.
Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;
Μα το βασικότερο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να κάνει εκείνο που μόνο αυτός ξέρει να κάνει καλύτερα.
Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;
Μα να παράγει και ουσίες, οι οποίες θα τον προστατεύουν από τις λοιμώξεις.
Και πως εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε;
Μα να παράγει και ουσίες, οι οποίες θα τον προστατεύουν από τις λοιμώξεις.
Και πως εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε;
Μα να στραφούμε προς βοήθεια στη φύση και στα προϊόντα που αυτή μας έχει δωρίσει
