2026-03-10 00:40:43

Επιβαρυμένες, για την υγεία μας, χρονικές περίοδοι, ακραίες εναλλαγές του καιρού, με έναν ήλιο να μας ξεγελά,



κρύο,



χιονόνερο,



υγρασία και γυρνάμε στο σπίτι μας και νιώθουμε τα συμπτώματα του κρυολογήματος ή κάποιας άλλης λοίμωξης, να μας περιτριγυρίζουν.



Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;



Μα το βασικότερο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να κάνει εκείνο που μόνο αυτός ξέρει να κάνει καλύτερα.



Και τι να κάνουμε για να τα βγάλουμε πέρα;



Μα το βασικότερο να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να κάνει εκείνο που μόνο αυτός ξέρει να κάνει καλύτερα.



Και τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο οργανισμός μας καλύτερα;



Μα να παράγει και ουσίες, οι οποίες θα τον προστατεύουν από τις λοιμώξεις.



Και πως εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε;



Μα να στραφούμε προς βοήθεια στη φύση και στα προϊόντα που αυτή μας έχει δωρίσει συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/fysika-siropia-esperidoeidon-kai-votanon-gia-kryomata-kai-ioseis/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ