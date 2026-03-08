2026-03-08 18:13:21
Φωτογραφία για Στην αγκαλιά των βοτάνων, με παρέα γουλιές γαλήνης!
Το νευρικό μας  σύστημα κρατάει την ιστορία του σώματός μας, κάθε σφιγμένη σιαγόνα, 

κάθε άυπνη νύχτα, κάθε στιγμή που νιώθουμε νευρικοί. 

Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε με τον αυτόματο πιλότο, κολλημένοι σε κατάσταση μάχης ή φυγής, χωρίς να δίνουμε ποτέ στο σώμα μας την ευκαιρία να ανακουφιστεί,

να ξεκουραστεί,

να επαναρυθμιστεί,

να αποκατασταθεί πραγματικά. 

Το να σταματήσουμε για λίγο, 

να πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές,

να γευτούμε ένα ρόφημα μελισσόχορτου, που θα ηρεμήσει το νευρικό μας σύστημα, 

θα απελευθερώσει την ένταση και θα αποκαταστήσει την ισορροπία, ώστε το σώμα και το μυαλό μας να μπορέσουν επιτέλους να λειτουργήσουν όπως πρέπει,

να χαλαρώσει η γνάθος μας (όχι άλλο σφίξιμο δοντιών, όχι άλλο στρες, ο κύριος παράγοντας που προκαλεί το σφίξιμο των δοντιών)

Δεν χρειάζεται να παραμείνουμε άλλο κολλημένοι ή νευρικοί.

Να ησυχάσει η σκέψη! 

Και ήρθε η ώρα να δώσουμε στο νευρικό μας σύστημα το διάλειμμα που τόσο πολύ ζητάει!

            κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr
