2026-02-19 08:46:45

Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρείες και η βιομηχανία σιδηροδρομικού εφοδιασμού, CER και UNIFE , επιβεβαίωσαν εκ νέου την ισχυρή τους δέσμευση για τη μελλοντική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.engineerlive.comΗ Κοινή Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Τομέα υπογράφηκε από την CER και την UNIFE στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στις Βρυξέλλες, καθορίζοντας τις κοινές προτεραιότητες sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ