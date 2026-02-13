Η σωστή σκίαση σε έναν εξωτερικό χώρο δεν αφορά μόνο την προστασία από τον ήλιο. Επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία του σπιτιού, τη διάρκεια χρήσης του χώρου μέσα στην ημέρα και συνολικά την ποιότητα διαβίωσης ειδικά τους ζεστούς μήνες.

Πριν επιλέξουμε τέντες ή βαριές μόνιμες κατασκευές διαφόρων, αξίζει να εξετάσουμε λύσεις σκίασης με τη χρήση κατά το δυνατόν φυσικών υλικών . Σε πολλές περιπτώσεις είναι οικονομικότερες, πιο ευέλικτες και δημιουργούν καλύτερο μικροκλίμα.

Tip: Η σκίαση με φυτά δεν μειώνει μόνο τον ήλιο αλλά και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου, επειδή τα φυτά απορροφούν θερμότητα και υγραίνουν τον αέρα.1. Αναρριχώμενα φυτά

Τα αναρριχώμενα φυτά αποτελούν μία από τις πιο αποτελεσματικές φυσικές λύσεις σκίασης. Αναπτύσσονται πάνω σε πέργκολες, κάγκελα ή ελαφρά μεταλλικά πλαίσια και δημιουργούν φυσικό φίλτρο φωτός.

Σε κήπους και αυλές λειτουργούν ιδανικά πάνω από καθιστικά ή τραπεζαρίες, ενώ σε μπαλκόνια μπορούν να καλύψουν πλαϊνά τοιχώματα ή κάγκελα. Δημιουργούν σκιά χωρίς να εγκλωβίζουν τη θερμότητα και σε πλήρη ανάπτυξη συντελούν στην μείωση της θερμοκρασίας του χώρου σχεδόν όσο τα δέντρα.

▶ 15 από τα πιο δημοφιλή αναρριχώμενα για κήπο - μπαλκόνι

2. Καλαμωτές και φυσικά πλέγματα

Οι καλαμωτές από φυσικό καλάμι ή μπαμπού προσφέρουν άμεση σκίαση χωρίς μόνιμη κατασκευή. Τοποθετούνται εύκολα σε υπάρχουσες πέργκολες, μεταλλικά πλαίσια και γενικά ελαφρές βάσεις στήριξης, ειδικά αν δεν πρόκειται για χώρους μεγάλων διαστάσεων.

Τόσο στην κλασική μορφή όσο και σε τοποθετημένες ως ανοιγόμενο ρολό, είναι ιδιαίτερα πρακτικές για μπαλκόνια με έντονη ηλιοφάνεια όπου δεν επιτρέπονται σταθερές επεμβάσεις ή πρόσθετες βαριές κατασκευές και είναι εύκολα δυνατή η απομάκρυνσή τους στη διάρκεια του χειμώνα ώστε να μην καταπονούνται από τις καιρικές συνθήκες.

3. Υφασμάτινα σκίαστρα τύπου sail

Από τις πιο ευέλικτες και οικονομικές λύσεις σκίασης, χωρίς να απαιτούνται βαριές κατασκευές. Τα υφασμάτινα σκίαστρα δημιουργούν ελαφριά σκίαση και επιτρέπουν τη διέλευση του αέρα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίας. Λόγω του ελάχιστου βάρους τους αποτελούν μια πρακτική επιλογή σε χώρους που δεν υπάρχουν ανθεκτικά σημεία στήριξης και λειτουργούν ακόμη πιο αποδοτικά όταν συνδυάζονται με δέντρα, φυτά. Μπορούν εύκολα να απομακρυνθούν όποτε χρειάζεται, ανάλογα με το σημείο στήριξής τους ακόμη και μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

4. Δέντρα

Ασφαλώς η νο 1 επιλογή σκίασης για κάθε εξωτερικό χώρο και από κάθε άποψη, όταν υπάρχει δυνατότητα φύτευσής τους. Τα δέντρα προσφέρουν σκιά και δροσιά, μειώνουν αισθητά την θερμοκρασία και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού και συμβάλλουν γενικά στην δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου, ειδικά στη διάρκεια του καλοκαιριού.



Προτιμήστε φυλλοβόλα, στις περιπτώσεις που θέλετε τον ήλιο στην διάρκεια του χειμώνα, ή αειθαλή είδη για σημεία που η πτώση των φύλλων θα είναι πρόβλημα για τον περιβάλλοντα χώρο.



Ξεκινώντας τον σχεδιασμό διαμόρφωσης ενός εξωτερικού χώρου αρχίστε από τα δέντρα, ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσονται, ενώ ασφαλώς μπορείτε εξ΄αρχής να επιλέξετε δέντρα μεσαίου ή και μεγάλου μεγέθους ώστε ταχύτερα να σας προσφέρουν την σκίαση που χρειάζεστε.

5. Ψηλά φυτά σε γλάστρες

Τα περισσότερα είδη φυτών ακόμη και πολλά είδη δέντρων μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς κανένα πρόβλημα, για πολλά χρόνια, σε δοχεία φύτευσης. Με τον τρόπο αυτό ψηλά φυτά σε γλάστρες μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα μέσο φυσικής σκίασης όχι μόνο σε κήπους και αυλές αλλά και σε ένα μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης. Επιλέξτε είδη κατάλληλα και ανθεκτικά και στον αέρα, ενώ κάποιες τέτοιες γλάστρες μπορούν και να μετακινούνται ανά εποχές, ανάλογα με την πορεία του ήλιου.

Tip: Σε χώρους με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό, συνδυάστε φυσική σκίαση με μία ελαφριά τέντα για μέγιστη απόδοση χωρίς να «βαρύνει» ο χώρος.