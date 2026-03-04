2026-03-04 09:39:08

Καθώς οι αρχές της άνοιξης φέρνουν θερμότερες θερμοκρασίες, το εμβληματικό «Τρένο της Άνοιξης» του Τσονγκκίνγκ της Κίνας έχει τραβήξει για άλλη μια φορά την προσοχή του κοινού. .chinadaily.com.cnΗ Γραμμή 2 του Σιδηροδρόμου Τσονγκκίνγκ, και συγκεκριμένα το τμήμα μεταξύ Νταπίνγκ και Φοτουγκουάν, προσφέρει εκπληκτική θέα καθώς το μονοτρόχιο τρένο γλιστράει μέσα από ανθισμένα λουλούδια sidirodromikanea

