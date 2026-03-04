2026-03-04 09:39:08
Φωτογραφία για Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Καθώς οι αρχές της άνοιξης φέρνουν θερμότερες θερμοκρασίες, το εμβληματικό «Τρένο της Άνοιξης» του Τσονγκκίνγκ της Κίνας έχει τραβήξει για άλλη μια φορά την προσοχή του κοινού. .chinadaily.com.cnΗ Γραμμή 2 του Σιδηροδρόμου Τσονγκκίνγκ, και συγκεκριμένα το τμήμα μεταξύ Νταπίνγκ και Φοτουγκουάν, προσφέρει εκπληκτική θέα καθώς το μονοτρόχιο τρένο γλιστράει μέσα από ανθισμένα λουλούδια sidirodromikanea
