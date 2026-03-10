2026-03-10 09:24:19
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σκληρή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις



Η μεσημεριανή ζώνη παρουσίασε ανακατατάξεις, με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» να καταγράφει την υψηλότερη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό 18-54, φτάνοντας στο 13.4% και διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 11.3%, ενώ το «Live You» κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με 10.7%, προσφέροντας μια πραγματικά σκληρή μάχη για την κορυφαία τριάδα της ζώνης.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 8.3%, το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με 3.6% και το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3.1%, αποτελώντας τις αδύναμες κρίκους της μεσημεριανής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
