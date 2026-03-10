ΔΕΙΤΕ το νέο Snapdragon Wear Elite, όπως παρουσιάστηκε στο MWC 2026:

Στρατηγική Τοποθέτηση & "Wrist Plus"

Η Qualcomm εισάγει το Wear Elite όχι ως αντικαταστάτη του W5 Plus, αλλά ως μια premium παράλληλη λύση. Στοχεύει στην κατηγορία "wrist plus", δηλαδή σε συσκευές που ξεπερνούν τα όρια του κλασικού smartwatch, όπως:

AI Wearables: Έξυπνα μενταγιόν (pendants) και καρφίτσες (pins).

Smart Glasses: Συσκευές χωρίς οθόνη (για μοντέλα με οθόνη προτείνεται το εξειδικευμένο AR chip).

Τεχνικές Προδιαγραφές & AI

Το chip είναι κατασκευασμένο με αρχιτεκτονική 3nm, προσφέροντας τεράστια άλμα στις επιδόσεις:

Επεξεργαστική Ισχύς: 5x αύξηση στην απόδοση της CPU και GPU ικανή για animations 1080p στα 60fps.

Διπλή Μονάδα AI: * eNPU: Για "πάντα ενεργές" λειτουργίες χαμηλής κατανάλωσης (λέξεις-κλειδιά, ανίχνευση κίνησης).

Hexagon NPU: Για βαριά AI επεξεργασία (έως 2 δισ. παραμέτρους on-device, ταχύτητα 10 tokens/sec).

Αυτονομία & Συνδεσιμότητα

Παρά την ισχύ του, το Elite εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα:

Μπαταρία: 40% λιγότερη κατανάλωση στο GPS και 30% αύξηση στις "ημέρες χρήσης".

Φόρτιση: Υποστήριξη 9V (0-50% σε περίπου 10 λεπτά).

Δίκτυα: Ενσωματώνει 5G, δορυφορική συνδεσιμότητα, Ultra-Wide Band (UWB) και Bluetooth 6.0.

Λογισμικό & Αγορά

Το chip προσφέρει ευελιξία στους κατασκευαστές υποστηρίζοντας Android, Wear OS και Linux. Η προσθήκη του Linux είναι κομβική για startups που αναπτύσσουν εξειδικευμένα AI gadgets με δικό τους λογισμικό.

Το πλαίσιο της αγοράς: Παρά την απουσία μιας "breakout" επιτυχίας στα AI pins μέχρι σήμερα, οι κινήσεις των Google, Apple και της συνεργασίας Ive-Altman (OpenAI) δείχνουν ότι το μέλλον του AI περνάει αναπόφευκτα μέσα από το wearable hardware.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.