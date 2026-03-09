Αθήνα, 09 Μαρτίου 2026

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η “Pharmaceutical Group of the European Union” στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με τίτλο «Keeping medicines available» (Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων) με θέμα τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη, η ελληνική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε παρέμβαση παρουσία ευρωβουλευτών, εκπροσώπων του European Medicines Agency (EMA) και της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) και αντιπροσωπειών της PGEU. Στόχος της παρέμβασης ήταν να μεταφερθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο η πραγματική εικόνα που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς και τα φαρμακεία στην Ελλάδα, επαναλαμβάνοντας με σαφήνεια τις θέσεις που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει ήδη διατυπώσει σε εθνικό επίπεδο.

Με βάση αυτή την πραγματικότητα, η ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από τον European Medicines Agency να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων και να διευκρινίσει ποιες ενέργειες μπορεί να αναλάβει ή ποιες κατευθύνσεις μπορεί να συστήσει προς τις εθνικές αρχές ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των ποσοτήτων και να προστατευθεί στην πράξη η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για την ελληνική πραγματικότητα

. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει απευθύνει επιστολή προς τον ΣΦΕΕ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με πολιτικές ελλείψεων και τις πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν απόθεμα τουλάχιστον τριών μηνών για κάθε κωδικό ΕΟΦ. Ωστόσο, στην πράξη συχνά τηρούνται αποθέματα της τάξεως μόλις των 10–15 ημερών.

Παράλληλα, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι συνολικές ανάγκες της αγοράς πρέπει να καλύπτονται βάσει της συνταγογράφησης, με ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλείας 25%. Ωστόσο στη πράξη και η πρόβλεψη αυτή δεν τηρείται από τις εταιρείες.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες εμπορικές πολιτικές και τη συνεχή μείωση των ποσοτήτων που εισάγονται και διανέμονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οδηγούν σε άνιση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και δημιουργούν διαστρωμάτωση μεταξύ των φαρμακείων ως προς τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων.

Η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις ελλείψεις δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε γενικές ευρωπαϊκές στρατηγικές ή σε διαχειριστικές παρεμβάσεις εκ των υστέρων, χωρίς δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων για τον έλεγχο και την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Η πραγματικότητα που βιώνουν οι ασθενείς απαιτεί ουσιαστική και συντονισμένη παρέμβαση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων και δίκαιης κατανομής των φαρμάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συστηματικό έλεγχο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πρακτικές που οδηγούν σε περιορισμένη διάθεση φαρμάκων και να προστατεύεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία τους.

Τονίστηκε επίσης από την ελληνική αντιπροσωπεία ότι στην περίπτωση που τα μέτρα της πολιτείας δεν είναι αποτελεσματικά ο ΠΦΣ θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση αυτών των απαράδεκτων πρακτικών.

Η διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των συστημάτων υγείας και προϋποθέτει διαφάνεια, πραγματικές πολιτικές τομές και ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο της αγοράς, προς όφελος των ασθενών.

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

farmakopoioi