





H ηθοποιός

Έλενα Ασημακοπούλου αναλαμβάνει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 14:45, στην ΕΡΤ1, την παρουσίαση της εκπομπής Μαμά-δες.

Πρώτη της καλεσμένη είναι η παρουσιάστρια και αθλητικογράφος, Χριστίνα Βραχάλη, η οποία μάς μιλάει για την κόρη της, Ειρήνη, για το πώς είναι η ίδια ως μαμά, αλλά και για το πώς καταφέρνει να συνδυάζει το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα με τη μητρότητα.

Στη συνέχεια, η Έλενα Ασημακοπούλου συναντά την ειδικό ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, Αναστασία Φωκιανού και μιλούν για τη δύσκολη περίοδο της εφηβείας και για τις εντάσεις που δημιουργεί στο ζευγάρι των γονιών.

Επόμενος καλεσμένος της Έλενας Ασημακοπούλου είναι ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, ο οποίος μάς μιλάει για τα δικά του παιδικά χρόνια, για τον γιο του Ιερώνυμο, αλλά για το πόσο τον άλλαξε η πατρότητα.

Τέλος, η Έλενα Ασημακοπούλου φιλοξενεί τη δασκάλα χορού Τζένη Νικολέντζου, η οποία μάς μιλάει για τα οφέλη του χορού στα παιδιά, για την εξάσκηση που χρειάζεται και πότε ο χορός είναι πραγματική επιθυμία των παιδιών και όχι των γονιών του.

Πηγή: tvnea.com