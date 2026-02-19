Η Μπέττυ Μαγγίρα φαίνεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με το STAR Channel για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο TVNEA.com, το κανάλι εξετάζει διάφορα σενάρια για την ένταξή της στο πρόγραμμά του.

Μεταξύ αυτών είναι η πιθανότητα η Μαγγίρα να αναλάβει πρωινή εκπομπή, ενώ παράλληλα εξετάζεται η συμμετοχή της σε γνωστά τηλεοπτικά formats, όπως τηλεπαιχνίδια ή reality shows.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση ούτε έχει προσδιοριστεί ο ακριβής τίτλος ή η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Το STAR σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται αποφασισμένο να ανανεώσει τη ζώνη πρωινή ζώνη με δυναμικές επιλογές, και η Μπέτυ Μαγγίρα είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους για αυτή τη νέα προσπάθεια.

Πηγή: tvnea.com