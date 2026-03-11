Όπως όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέστη υποχρεωτικός ο κοινός φορτιστή, για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά. Όπως για παράδειγμα, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα ακουστικά, τα φορητά ηχεία, τις φορητές κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τα πληκτρολόγια, ήδη από τις 28 Δεκεμβρίου 2024.

Πλέον, το μέτρο αυτό επεκτείνεται και στους φορητούς υπολογιστές, δηλαδή τα laptops, από τις 28 Απριλίου 2026.

Κάπως έτσι λοιπόν, έγινε υποχρεωτική η θύρα USB C για πλήθος συσκευών, προκειμένου να μην χρειαστεί να αγοράσουμε διαφορετικό φορτιστή για τις διάφορες συσκευές που έχουμε στην κατοχή μας.

Δείτε ακόμη: Cosmote: Επιδοτήσεις συσκευών σε συνδρομητές καρτοκινητής για όλο τον Μάρτιο

Τα σημαντικότερα στοιχεία του κανονισμού:

Το USB-C γίνεται η κοινή θύρα. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να φορτίζουν τις συσκευές τους με οποιονδήποτε USB-C φορτιστή, ανεξαρτήτως του brand της συσκευής.Η εναρμόνιση της τεχνολογίας γρήγορης φόρτισης εμποδίζει τους διαφορετικούς κατασκευαστές από το να περιορίζουν τις ταχύτητες, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι η ταχύτητα είναι η ίδια όταν χρησιμοποιείται συμβατός φορτιστής μιας συσκευής.Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν μια νέα ηλεκτρονική συσκευή χωρίς να προβούν στην αντίστοιχη αγορά ενός φορτιστή. Κάτι τέτοιο περιορίζει τον αριθμό των φορτιστών στην αγορά και των αποβλήτων.Οι κατασκευαστές θα πρέπει να δίνουν οπτικές πληροφορίες, όπως και γραπτές, σχετικά με τα χαρακτηριστικά φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την ισχύ που απαιτεί η συσκευή και για το αν υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση.

Από 28 Απριλίου 2026, ο κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται και στα laptops. Δηλαδή 40 μήνες από τότε που δημοσιεύτηκε ο κανονισμός.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.