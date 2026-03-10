2026-03-10 09:24:20
Στην ΕΡΤ επιστρέφει ο Χρίστος Βασιλόπουλος, καθώς η δημόσια τηλεόραση άναψε το «πράσινο φως» για νέο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ «Πρόσωπα». Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, που το τηλεοπτικό κοινό έχει συνδέσει κυρίως με την ιστορική εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου», ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο τιμόνι μιας παραγωγής με έντονο ιστορικό και βιογραφικό χαρακτήρα.

Μετά από τρία χρόνια απουσίας από τη δημόσια τηλεόραση, ο Χρίστος Βασιλόπουλος ήρθε σε συμφωνία με τη διοίκηση της ΕΡΤ για την επιστροφή της εκπομπής «Πρόσωπα», η οποία θα συνεχίσει να παρουσιάζει αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, της ιστορίας και του δημόσιου βίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε την ανάθεση εξωτερικής παραγωγής για τη σειρά «Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο», η οποία θα αποτελείται από 12 επεισόδια και θα ενταχθεί στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της δημόσιας τηλεόρασης.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα, με στόχο η εκπομπή να κάνει πρεμιέρα στις αρχές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

