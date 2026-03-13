2026-03-13 14:22:42
Φωτογραφία για Μάρκος Σεφερλής: «Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το Mega»
Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» με παρουσιάστρια τη Φαίη Σκορδά, όπου μίλησε για τη νέα του συνεργασία με το MEGA και τα σχέδια που έρχονται μέσα από αυτή.

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 22:00, όταν το MEGA θα μεταδώσει για πρώτη φορά τηλεοπτικά την παράσταση «Notis Η Επιστροφή», μια κωμωδία με γρήγορο ρυθμό, έντονη ενέργεια και πολλές ανατροπές.

«Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το MEGA. Ναι μεν έδωσα όλο μου το υλικό, που είναι μεγάλο, αλλά η συμφωνία ισχύει για 15 χρόνια σε ότι κάνω. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου», είπε ο αγαπημένος κωμικός.

«Ο κόσμος από τη μέρα που γεννιέται θέλει να γελάσει. Το γέλιο είναι φάρμακο. Είναι δύσκολη περίοδος, με πολέμους, ο κόσμος ζει με τον φόβο. Εμείς καλούμαστε να κάνουμε τον κόσμο να χαλαρώσει, να ξεχάσει και να διασκεδάσει. Ο τρόπος του γραψίματος αλλάζει με την επικαιρότητα, με τη θεματολογία» τόνισε ο ηθοποιός.


«Περνάω ένα μήνυμα, αλλά δεν το περνάω τύπου είμαι μάγκας και μπράβο μου. Είναι πράγματα που θέλουν να πουν και οι ίδιοι οι θεατές. Σε δύσκολες στιγμές θα πω το αστείο μου. Έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος, είναι στη φύση μου» ανέφερε επίσης ο Μάρκος Σεφερλής.

«Ποτέ δεν έχει παρεξηγηθεί κανείς με αυτά που λέω στις παραστάσεις μου, γιατί είναι ο τρόπος που το κάνω. Η διάθεσή μου δεν είναι να χλευάσω τον άλλον, αλλά αυτό που βλέπουν όλοι να το κάνω αστείο. Υπάρχει η διάθεση του παιχνιδιού», συμπλήρωσε ο Μάρκος Σεφερλής.

Πηγή: tvnea.com
