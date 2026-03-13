2026-03-13 14:22:42
Φωτογραφία για Δημήτρης Παπανώτας για Νίκο Μουτσινά: «Θα τον συμβούλευα να αφήσει αυτή την επιθετικότητα, να είναι πιο ευγενικός»
O Δημήτρης Παπανώτας τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για την επιστροφή του στην τηλεόραση αλλά και για την κριτική που αναμένεται να δεχτεί.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο παρουσιαστής και ηθοποιός εμφανίστηκε να απαντά σε έντονο τόνο για το θέμα της κριτικής, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στα σχόλια που συνοδεύουν την τηλεοπτική του παρουσία:

«Δεν με αφορά η άποψη από όλους τους ανθρώπους. Με αφορά η άποψη κάποιων ανθρώπων, επιλέγω δηλαδή. Τώρα δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή τους, αλλά δεν με αφορά».

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε το δικό του αιχμηρό σχόλιο. «Σαν φίλος θα τον συμβούλευα να αφήσει αυτή την επιθετικότητα. Δεν του φταίνε οι συνάδελφοι ούτε οι εκπομπές που τον αγαπούν και θέλουν να ασχολούνται μαζί του. Θα έπρεπε να είναι πιο ευγενικός. Τώρα “δεν με νοιάζει τι λέτε, αφήστε με”… Ε, λίγο να μαζευτούμε. Δεν είσαι και η Μέριλιν Μονρόε», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθύμισε ότι ο Νίκος Μουτσινάς έχει δεχτεί πολλές φορές θετικά σχόλια από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα τον κρίνουν. «Οι ίδιοι άνθρωποι που τον σχολίασαν, όπως λες αρνητικά, είναι οι ίδιοι που τον έχουν αποθεώσει χιλιάδες φορές για το χιούμορ του και για το ότι είναι μια πολύ ωραία τηλεοπτική προσωπικότητα», σημείωσε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
J2US : Ένα εκρηκτικό τηλεοπτικό γλέντι έρχεται στο 4ο live, με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού !
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
J2US : Ένα εκρηκτικό τηλεοπτικό γλέντι έρχεται στο 4ο live, με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του λαϊκού και παραδοσιακού τραγουδιού !
Μάρκος Σεφερλής: «Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το Mega»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάρκος Σεφερλής: «Είμαι ανατρεπτικός, γι’ αυτό έκανα συμβόλαιο 15 χρόνια με το Mega»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σάκη Τανιμανίδη - Τι θα παρουσιάζει κι αφήνει τον ΑΝΤ1 στα κρύα του λουτρού;
Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τον Σάκη Τανιμανίδη - Τι θα παρουσιάζει κι αφήνει τον ΑΝΤ1 στα κρύα του λουτρού;
Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσει η Στικούδη στην ΕΡΤ
Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσει η Στικούδη στην ΕΡΤ
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
Αυτή είναι η ανακοίνωση του Star για τον Νίκο Μουτσινά
«Ένας κι ένας»: Αυτή είναι η νέα live εκπομπή στο ΕΡΤ News
«Ένας κι ένας»: Αυτή είναι η νέα live εκπομπή στο ΕΡΤ News
«Πάμε μια βόλτα;»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του MEGA
«Πάμε μια βόλτα;»: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση της Διοίκησης της Hellenic Train με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Συνάντηση της Διοίκησης της Hellenic Train με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
ΠΟΣ: «Συνεχείς αναστολές λειτουργίας ιστορικών σιδηροδρομικών διαδρομών - Ερωτήματα για τον Οδοντωτό Καλαβρύτων και το Τρενάκι του Πηλίου».
ΠΟΣ: «Συνεχείς αναστολές λειτουργίας ιστορικών σιδηροδρομικών διαδρομών - Ερωτήματα για τον Οδοντωτό Καλαβρύτων και το Τρενάκι του Πηλίου».
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια διάταξη λειτουργεί καλύτερα στο σαλόνι
Δύο καναπέδες ή ένας μεγάλος; Ποια διάταξη λειτουργεί καλύτερα στο σαλόνι
Τρένο από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα έφτασε στο Πεκίνο μετά από εξαετή διακοπή.
Τρένο από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα έφτασε στο Πεκίνο μετά από εξαετή διακοπή.
Αλλαγή στο πρόγραμμα του ANT1: Τέλος το «Flat Hunters», επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»
Αλλαγή στο πρόγραμμα του ANT1: Τέλος το «Flat Hunters», επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»