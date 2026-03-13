2026-03-13 14:22:42

O Δημήτρης Παπανώτας τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών για την επιστροφή του στην τηλεόραση αλλά και για την κριτική που αναμένεται να δεχτεί.



Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day», ο παρουσιαστής και ηθοποιός εμφανίστηκε να απαντά σε έντονο τόνο για το θέμα της κριτικής, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι στα σχόλια που συνοδεύουν την τηλεοπτική του παρουσία:



«Δεν με αφορά η άποψη από όλους τους ανθρώπους. Με αφορά η άποψη κάποιων ανθρώπων, επιλέγω δηλαδή. Τώρα δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή τους, αλλά δεν με αφορά».



Μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Δημήτρης Παπανώτας έκανε το δικό του αιχμηρό σχόλιο. «Σαν φίλος θα τον συμβούλευα να αφήσει αυτή την επιθετικότητα. Δεν του φταίνε οι συνάδελφοι ούτε οι εκπομπές που τον αγαπούν και θέλουν να ασχολούνται μαζί του. Θα έπρεπε να είναι πιο ευγενικός. Τώρα “δεν με νοιάζει τι λέτε, αφήστε με”… Ε, λίγο να μαζευτούμε. Δεν είσαι και η Μέριλιν Μονρόε», είπε χαρακτηριστικά.



Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υπενθύμισε ότι ο Νίκος Μουτσινάς έχει δεχτεί πολλές φορές θετικά σχόλια από τους ίδιους ανθρώπους που σήμερα τον κρίνουν. «Οι ίδιοι άνθρωποι που τον σχολίασαν, όπως λες αρνητικά, είναι οι ίδιοι που τον έχουν αποθεώσει χιλιάδες φορές για το χιούμορ του και για το ότι είναι μια πολύ ωραία τηλεοπτική προσωπικότητα», σημείωσε.



Πηγή: tvnea.com



