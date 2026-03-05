





Η τηλεοπτική σάτιρα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νέας έντονης αντιπαράθεσης, η οποία πλέον παίρνει και νομικές διαστάσεις, μετά τα όσα ειπώθηκαν στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής Αλ Τσαντίρι News που μεταδόθηκε από το Mega Channel.

Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του παρουσιαστή της εκπομπής, Λάκης Λαζόπουλος, αλλά και κατά του τηλεοπτικού σταθμού για όσα μεταδόθηκαν το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, στη διάρκεια της σατιρικής εκπομπής διατυπώθηκαν προσωπικοί χαρακτηρισμοί και αιχμηρές αναφορές που – όπως υποστηρίζει – ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής κριτικής και της τηλεοπτικής σάτιρας. Ο ίδιος έκανε λόγο για προσβλητικές και συκοφαντικές αναφορές, τονίζοντας ότι η επίθεση που δέχθηκε δεν περιορίστηκε σε πολιτικό σχολιασμό, αλλά επεκτάθηκε σε προσωπικό επίπεδο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ακόμη ότι τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή προκάλεσαν ηθική βλάβη στο πρόσωπό του, ενώ, όπως ανέφερε, δημιουργούν και κλίμα έντασης γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να κινηθεί τόσο ποινικά όσο και αστικά, διεκδικώντας την αποκατάσταση της φήμης του.

Η αναφορά του Λάκης Λαζόπουλος στον υπουργό έγινε στο πλαίσιο του σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας, με τον παρουσιαστή να χρησιμοποιεί τη γνωστή σατιρική και αιχμηρή του γλώσσα, όπως συμβαίνει διαχρονικά στην εκπομπή Αλ Τσαντίρι News. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές φαίνεται πως αποτέλεσαν την αφορμή για τη νέα αυτή σύγκρουση.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τόσο τη δικαστική επικαιρότητα όσο και τον χώρο των media, καθώς εγείρεται για ακόμη μία φορά το ζήτημα των ορίων ανάμεσα στη σάτιρα, την πολιτική κριτική και την προσβολή προσωπικότητας.







Αυτά είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης:

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaTv ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.







Πηγή: tvnea.com