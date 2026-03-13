2026-03-13 13:50:17
Φωτογραφία για Συνάντηση της Διοίκησης της Hellenic Train με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών.
Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση της Διοίκησης της Hellenic Train με το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφερει:Μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Ομοσπονδίας μας και τις σχετικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, πραγματοποιήθηκε χθες επιτέλους η θεσμική συνάντηση της Διοίκησης της Hellenic Train με το Προεδρείο sidirodromikanea




