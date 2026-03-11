Ξεκάθαρη πρωτιά κατέγραψε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο κινήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα φτάνοντας το 23.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 14.3%, ενώ πιο πίσω ακολούθησε το «Σήμερα» με 10.1%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 8.0%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 6.0%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Νωρίς – Νωρίς» με 5.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com