Ένα ακόμα λαμπερό Σαββατόβραδο γιορτής και κεφιού έχει ετοιμάσει ο Νίκος Κοκλώνης, που μας υπόσχεται φαντασμαγορικές εικόνες και απολαυστικές εκπλήξεις. Το ελληνικό τραγούδι έχει την τιμητική του, με μουσικές συναντήσεις και δυνατές στιγμές που θα συζητηθούν, θα ξεσηκώσουν και θα συγκινήσουν!Τα ζευγάρια ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή με νέες προκλήσεις, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητά τους, τις φωνητικές τους δυνατότητες και τη σκηνική τους παρουσία. Κάθε εμφάνιση κρύβει και μια μικρή σκηνοθετική έκπληξη, με στόχο να κερδίσει εντυπώσεις, την ψήφο του κοινού, αλλά και την υψηλή βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.Στη θέση του guest κριτή θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένας από τους δημοφιλέστερους Έλληνες καλλιτέχνες της νέας γενιάς. Ο τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός θα πάρει θέση δίπλα στους κριτές, καταθέτοντας τη δική του άποψη για τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, ενώ θα ανέβει και στη σκηνή για να ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες του που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.Στην κριτική επιτροπή όπως πάντα, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή παρακολουθούν τις εμφανίσεις των ζευγαριών, σχολιάζουν, διαφωνούν, γελούν και δίνουν τον τόνο στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς.Σαββατόβραδο στο J2US χωρίς εκπλήξεις και μεγάλες μουσικές συναντήσεις δεν γίνεται! Αυτό το Σάββατο, υποδεχόμαστε στη σκηνή του φαντασμαγορικού show, δύο ακόμα, μεγάλους καλλιτέχνες.Ο μαιτρ του κρητικού τραγουδιού Μανώλης Κονταρός, έρχεται με το λαούτο του και τις αξεπέραστες μαντινάδες του, γεμίζοντας τον χώρο με μοναδική ενέργεια και αυθεντικό κρητικό πνεύμα. Θα μας παρασύρει σε ένα γλέντι γεμάτο πάθος, χορό και κέφι, όπως μόνο εκείνος ξέρει να δημιουργεί.Ο «μεγάλος» του ερωτικού λαϊκού τραγουδιού Θέμης Αδαμαντίδης θα μας συνεπάρει με την αξεπέραστη φωνή του, ερμηνεύοντας αγαπημένα, κλασσικά πλέον, τραγούδια με την ορχήστρα του, σε ένα πρόγραμμα με έντονο συναίσθημα!Η Τζένη Κατσίγιαννη, με την εκρηκτική σκηνική της ενέργεια, θα μας ταξιδέψει με ξεσηκωτικά παραδοσιακά τραγούδια γεμίζοντας το πλατό με κέφι, ενώ ένας γνήσιος εκπρόσωπος του ηπειρώτικου τραγουδιού, ο Γιάννης Καψάλης θα μας χαρίσει μια αυθεντική, μουσική εμπειρία με τις μοναδικές ερμηνείες του.Και φυσικά, τα ζευγάρια του J2US θα τα δώσουν όλα για να μας παρουσιάσουν τα τραγούδια που έχουν ετοιμάσει:ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ – STAN«Είσαι μια συνήθεια» - Λίτσα ΔιαμάντηΘΑΝΑΣΗΣ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ - ΞΕΝΙΑ ΒΕΡΡΑ«Xαιρετίσματα» - Βασίλης ΠαπακωνσταντίνουMARY VITINAROS - STEVE PROVIS«Στην πυρά» – Άννα ΒίσσηΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ - SHAYA«Bενζινάδικο» - Άλκηστις ΠρωτοψάλτηΗΛΙΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ - ΘΩΜΑΗ ΑΠΕΡΓΗ«Όσο έχω εσένα» - Σάκης Ρουβάς/ Στέλιος ΡόκκοςDJ DELEASIS - ΕΦΗ ΘΩΔΗ«Θα με θυμηθείς μωρό μου» - Κώστας ΜοναχόςGIO K. - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ«Πάλι πάλι» - Λευτέρης ΠανταζήςΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΟΣΗΣ«Καλέ ποιός είναι αυτός» - ΑνδρομάχηΧΑΡΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ - ΦΑΙΗ ΘΕΟΧΑΡΗ«Γίνεται» - Παντελής ΠαντελίδηςΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΜΑΤΙΝΑ ΖΑΡΑ«Πριν χαθεί το όνειρό μας» - Τόλης ΒοσκόπουλοςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ - ΔΑΝΙΕΛΑ ΧΑΤΖΗ«Μην της το πεις» - Κώστας ΤουρνάςAξίζει να σημειωθεί πως και φέτος, η ψήφος του κοινού αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς μέρος των εσόδων από την τηλεφωνική ψηφοφορία θα διατεθεί για τους σκοπούς του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΣΤΟΡΓΗ».Με την ελληνική μουσική να έχει τον πρώτο λόγο, το J2US και ο Νίκος Κοκλώνης έρχονται και αυτό το Σάββατο και μας καλούν στη μοναδική παρέα τους για να απολαύσουμε ζωντανά μια αξέχαστη βραδιά.J2US!Το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα.Ζήσε το πάρτυ, στο OPEN !To Σάββατο, 14.03 στις 19:50 στο OPENΠηγή: tvnea.com