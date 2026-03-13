Από τις "μικροπολυτέλειες" και λεπτομέρειες που δεν συνηθίζουμε ιδιαίτερα και όμως οι διακοσμητικοί κρίκοι στις πετσέτες μπορούν να στολίσουν πολύ εντυπωσιακά ένα γιορτινό ή και πιο καθημερινό τραπέζι, εύκολα, γρήγορα και πολύ οικονομικά.Εκτός από χαρτί/χαρτόνι και κάθε άλλου είδους ύφασμα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε DIY πασχαλινούς κρίκους για πετσέτες φαγητού, η λινάτσα είναι από τα πιο "σικάτα" υλικά και ταιριαστά με κάθε τύπου και ύφους επιμέρους στοιχεία, λευκά είδη, σερβίτσια κλπ.Εκτός από λινάτσα, που θα την βρείτε με το μέτρο ή σε μορφή τρέσας-κορδέλας επίσης με το μέτρο σε καταστήματα με υφάσματα και είδη ραπτικής, θα χρειαστείτε μερικά τελειωμένα ρολό από χαρτί κουζίνας.Κόψτε με ένα μαχαίρι ή κοπίδι τα ρολό χαρτιού σε κομμάτια ίδιου πάχους και την λινάτσα σε λωρίδες ανάλογου πάχους και μήκους.Κόψτε κάθε κομμάτι χαρτιού έτσι ώστε να σχηματιστεί μια ενιαία χάρτινη λωρίδα, τοποθετήστε την πάνω στην λινάτσα και διπλώστε και κολλήστε το ύφασμα γύρω από το χαρτί με μια ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης ή θερμοκολλητικό πιστόλι.Ξαναδιπλώστε το ντυμένο με λινάτσα χαρτί ώστε να αποκτήσει και πάλι κυλινδρική μορφή και κολλήστε ξανά στα σημεία της ένωσης εσωτερικά και εξωτερικά με κόλλα.Κόψτε σε ένα χαρτόνι το σχήμα ...αυτιού λαγού και με αυτό το "πατρόν" δημιουργείστε αντίστοιχα όσα κομμάτια λινάτσας. σας χρειάζονται.Διπλώστε και συγκρατείστε με λίγη κόλλα το κάτω μέρος κάθε αυτιού ώστε να αποκτήσει στην κορυφή πειστικότερο σχήμα και κολλήστε με κόλλα ή θερμοκολλητικό πιστόλι από δύο αυτιά στο κέντρο κάθε κρίκου.Φυσικά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορείτε να κατασκευάσετε κρίκους από κάθε είδους ύφασμα. Απλά αν χρησιμοποιήσετε πολύ λεπτά υφάσματα για να στέκονται καλύτερα τα αυτιά φτιάξτε το κάθε ένα από δύο κομμάτια υφάσματος ανάμεσα στα οποία θα κολλήσετε ένα κομμάτι λεπτό χαρτόνι.Μια απλούστερη κατασκευή του ίδιου τύπου μπορείτε να δημιουργήσετε καλύπτοντας κάθε ρολό χαρτιού με ένα λίγο μεγαλύτερου μεγέθους κομμάτι λινάτσας που θα αφήσετε ξεφτισμένο στις άκρες.Κόβετε με τον ίδιο όπως πιο πάνω τρόπο τα αυτιά και με κόλλα ή θερμοκολλητικό πιστόλι τα κολλάτε στο εσωτερικό μέρος του κρίκου.Με ένα κομματάκι βαμβάκι ή ένα πολύ μικρό πον πον κολλημένο στο κέντρο της κατασκευής μπορείτε αν θέλετε να δημιουργήσετε και την ...ουρά του λαγού.Στο βασικό σχήμα-μορφή όλων αυτών των κατασκευών μπορείτε φυσικά να προσθέσετε υφασμάτινα στοιχεία όπως κορδέλες, σπάγγο ή σκοινί κλπ. η δε τελική τους όψη πάνω στο τραπέζι διαφοροποιείται όχι μόνον ανάλογα του υφάσματος που θα χρησιμοποιήσετε αλλά και τα χρώματα της πετσέτας ή χαρτοπετσέτας.Εκτός από την διακόσμηση του γιορτινού σας τραπεζιού μερικοί τέτοιοι κρίκοι μαζί π.χ με ένα πακέτο γιορτινές χαρτοπετσέτες είναι και ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο οικονομικό πασχαλινό δώρο.