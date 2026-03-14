Συγκρίνοντας την εξωτερική όψη ενός οποιουδήποτε κτιρίου μοντέρνας αρχιτεκτονικής με την αντίστοιχη ενός κλασσικού οι έντονες διαφοροποιήσεις στο ύφος είναι εύκολα αντιληπτές. Μεγάλο κομμάτι της οικειότητας και των ζεστών υλικών της δεύτερης περίπτωσης, στο μοντέρνο στυλ έχουν αντικατασταθεί από τα στοιχεία της προοπτικής και της έκπληξης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο μοντέρνο στυλ διακόσμησης εσωτερικών χώρων, με τις διαφορές ανάμεσα στα δύο στυλ, τόσο στα υλικά όσο και στον τρόπο χρησιμοποίησής τους τόσο πιο μεγάλες όσο πιο μοντέρνα, και αντίστοιχα όσο πιο κλασσικά, τα μέτρα σύγκρισης.Γενικά χαρακτηριστικά του μοντέρνου στυλΟι διαφανείς όγκοι με τις ξεκάθαρες και λιτές γραμμές, από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του μοντέρνου στυλ, είτε αυτό αφορά έναν εξωτερικό τοίχο που οι τζαμαρίες του καλύπτουν αντί για τσιμέντο το μεγαλύτερο μέρος του, είτε ένα μοντέρνας αισθητικής έπιπλο που με "όπλα" του το τζάμι, το μέταλλο και την ελευθερία οπτικής που επιτρέπει προς τα γύρω του στοιχεία, ελευθερώνει και δίνει προοπτική σε αυτό που συνολικά το μάτι αντικρίζει.Ακριβώς αυτού του τύπου τα ανοίγματα προς το σύνολο, κάθε επιμέρους στοιχείου ενός μοντέρνου χώρου και η ελαχιστοποίηση της χρήσης απόλυτα συμπαγών όγκων, είναι από τους βασικούς λόγους που για να εφαρμοστεί σωστά η θεωρία του μοντέρνου ύφους στην πρακτική διαμόρφωση εσωτερικών χώρων απαιτεί άνετους και φωτεινούς εσωτερικούς χώρους.Προϋπόθεση που γίνεται ακόμα πιο αναγκαία, αφού αν προσθέσετε ότι πρόκειται για ύφος στο οποίο η χρήση υφασμάτινων περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα και οι βασικές αποχρώσεις όταν ξεφύγουν από τους τόνους του άσπρου, μαύρου, γκρι και φυσικού ξύλου δεν ξεπερνούν τα όρια μιας διχρωμίας, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι ένας μικρός και σκοτεινός χώρος με δυσκολία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα πρότυπα του πραγματικά μοντέρνου κι όχι απλά του "μη κλασσικού" ύφους, χωρίς ταυτόχρονα να είναι μονότονος και κουραστικός.Διακόσμηση εσωτερικών χώρωνΑκόμα κι όταν δεν πρόκειται για το καθαρά minimal σύγχρονο στυλ, γενικά, το μοντέρνο ύφος στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων είναι ένα ύφος που ενώ περιορίζεται στην χρήση λιγοστών και όσο πιο ιδιαίτερων επίπλων αλλά και λοιπών στοιχείων, τα θέλει τοποθετημένα με τρόπο τέτοιο που μεγάλο κομμάτι του συνολικού χώρου να παραμένει ελεύθερος με την ίδια ακριβώς λογική και "θεωρία" που ένας χώρος σύγχρονης τέχνης χρησιμοποιεί μια αχανή αίθουσα για να αναδείξει λιγοστά κομμάτια ακόμα και ένα μόνο μοντέρνο έκθεμα, σε αντίθεση με ένα μουσείο έργων κλασικής ζωγραφικής όπου σε έναν χώρο, συνήθως, θα βρείτε συγκεντρωμένα αρκετά αριστουργήματα. Το μοντέρνο ύφος, για να είναι απολύτως ευδιάκριτη η διαφορά, δεν είναι παρά το ...γυμνό κορμί που το κλασσικό λατρεύει να στολίζει με εντυπωσιακά φορέματα. :)Σε ένα μοντέρνο χώρο εκτός από τα λιγοστά αντικείμενα, τα απολύτως απαραίτητα έπιπλα και κάποιες εξίσου μοντέρνες αναφορές με την μορφή έργων τέχνης-διακοσμητικών αντικειμένων, τα πάντα βασίζονται στην διαύγεια και την καθαρότητα των γραμμών και των αποχρώσεων με αποκορύφωση το minimal μοντέρνο στυλ που στηρίζει την δύναμή του στο κενό και την απουσία.Έπιπλα, υλικά και κόστοςΗ πολύ συχνή παραλλαγή, που κάποιοι μοντέρνοι χώροι κατοικιών υιοθετούν προσθέτοντας κυρίως παραπάνω χρώμα, έντονων και διαφορετικών αποχρώσεων έπιπλα και στοιχεία αλλά και αριθμητικά περισσότερα αντικείμενα, είναι η ανάμειξη του αυθεντικού μοντέρνου με το στυλ ρετρό και που, για τους ειδικούς της διακόσμησης, αποτελεί στην πραγματικότητα το μεταμοντέρνο ύφος. Μια τάση που δημιουργήθηκε στο παγκόσμιο design όταν οι καθαρά διακοσμητικές αλλά και αρχιτεκτονικές μοντέρνες εμπνεύσεις άρχισαν να στερεύουν αλλά και να κουράζουν με τον ίδιο τρόπο που το πιο απλό στην εφαρμογή του και πρακτικό για χρήση σε οικιακούς χώρους νεοκλασικό αντικατέστησε κάποια στιγμή, σε μεγάλο βαθμό, το αυθεντικά κλασσικό στυλ.Και ενώ αυτή ακριβώς η απλότητα σε συνδυασμό με τα λίγα αριθμητικά στοιχεία, θα έπρεπε θεωρητικά να κατατάσσει την μοντέρνα διακόσμηση στις πλέον οικονομικές, στην πράξη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.Αφ΄ ενός γιατί γενικά η ιδιαιτερότητα ...πληρώνεται, με την έννοια ότι τα πραγματικά πρωτοποριακού σχεδιασμού κομμάτια τόσο σε έπιπλα όσο και σε επιμέρους στοιχεία που δεν παράγονται μαζικά είναι λογικό να διατίθενται σε πολύ πιο ακριβές τιμές και αφ΄ ετέρου η ιδιαίτερα περιορισμένη χρήση του ξύλου και κυρίως του υφάσματος περιορίζει αντίστοιχα κατά πολύ και την δυνατότητα χρήσης όλων εκείνων των χειροποίητων ή οικονομικών στοιχείων διαμόρφωσης στα οποία βασίζονται άλλα διακοσμητικά στυλ.Παρ΄ όλα αυτά, αν αυτό είναι το στυλ που θέλετε να συντροφεύει την καθημερινότητά σας μέσα στο σπίτι, έστω και με λίγη προσπάθεια παραπάνω, θα βρείτε τρόπο να το καταφέρετε με το όσο δυνατόν μικρότερο κόστος.Αν λοιπόν δεν έχετε την δυνατότητα να αγοράσετε τα βασικά κομμάτια που σας χρειάζονται από κάποιο κατάστημα μοντέρνων επίπλων αποκλειστικού design και με διάσημη "υπογραφή", αναζητείστε καναπέδες, πολυθρόνες, κρεβάτια, τραπέζια και επιτοίχιες συνθέσεις σε γεωμετρικές γραμμές, χωρίς κατ΄ανάγκη να πρόκειται για ιδιαίτερα μοντέρνα κομμάτια. Για παράδειγμα οι σε όχι κλασσικές γραμμές σειρές επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων της ΙΚΕΑ ή άλλων παρόμοιας αισθητικής διεθνών αλυσίδων, είναι μια σαφώς οικονομική λύση, ενώ ταυτόχρονα εύκολα θα τα συνδυάσετε μεταξύ τους κάτι που γίνεται πιο περίπλοκο αν χρειαστεί να αναζητάτε το κάθε κομμάτι και σε διαφορετικό κατάστημα.Τα σχήματα στο μοντέρνο στυλ και σε ο,τιδήποτε κι αν αφορούν, από έναν καναπέ μέχρι το πιο μικρό χρηστικό αντικείμενο, είναι κυρίαρχοι πρωταγωνιστές και οφείλουν να ορίζονται ξεκάθαρα, σε αντίθεση με τις κλασσικού τύπου διακοσμήσεις που συχνά χρησιμοποιούν στοιχεία σε πολλές διαφορετικές φόρμες.Για παράδειγμα ένας απλού σχεδιασμού καναπές ή μια πολυθρόνα με ξύλινα πόδια σε τετράγωνη μεν φόρμα αλλά με στρογγυλά μπράτσα και μαξιλάρια θεωρείται ένα κλασσικό έπιπλο.Η αντίστοιχη τυπική μοντέρνα εκδοχή είναι το έπιπλο με απόλυτα τετραγωνισμένες όλες του τις γωνίες χωρίς καθόλου μπράτσα ή με επίσης απόλυτα τετραγωνισμένα και αυτά τα σημεία του και με μεταλλικά πόδια ή και εντελώς εφαπτόμενο του δαπέδου ή φυσικά ένα καναπές ή μια πολυθρόνα με αποκλειστικά καμπύλες και χωρίς καθόλου γραμμικές επιφάνειες.Με τον ίδιο τρόπο θα κινηθείτε για όλες σας τις μοντέρνες επιλογές, επιλέγοντας είτε απόλυτα τετραγωνισμένα τραπέζια είτε γυάλινα στην κεντρική τους επιφάνεια και σε κάθε περίπτωση σχεδόν θα διαγράψετε έννοιες όπως τραπεζομάντηλα, διακοσμητικά καρέ μεγάλο αριθμό διακοσμητικών μαξιλαριών που ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται στο μοντέρνο στυλ αυτό γίνεται με τρόπο που να περνούν σχεδόν απαρατήρητα.Δέρμα, δερματίνη, κάθε τύπου σύγχρονα "αδιάβροχα" υφάσματα ή εντελώς απλά και μονόχρωμα με ιδιαίτερη υφή από τα must του μοντέρνου ύφους και οτιδήποτε διαφορετικό χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να κινείται σχεδόν πάντα στα πλαίσια της διχρωμίας και να ανήκει και αυτό τουλάχιστον στην κατηγορία όχι κλασσικό, με κάποια υφάσματα σε γεωμετρικά μοτίβα με ρετρό αναφορές ή ριγέ σχέδια, να αποτελούν τις πιο πρακτικές λύσεις.Στο ίδιο ύφος και τα χαλιά, τα παράθυρα αν δεν μείνουν εντελώς "γυμνά" θα πλαισιωθούν από εντελώς απλές μονόχρωμες κουρτίνες ή στόρια και οι ανοιχτές συνθέσεις τοίχου, βιβλιοθήκες, ράφια κλπ στις ίδιες λιτές γραμμές.Γενικά στην μοντέρνα διακόσμηση τα εμφανή στοιχεία - χρηστικά αντικείμενα ενός χώρου είναι λιγοστά, γι΄ αυτό και μάλλον δεν είναι το ενδεδειγμένο ύφος για ανθρώπους που γενικώς δεν είναι λάτρεις της τάξης και που κυρίως νοιώθουν περισσότερο ευχάριστα σε ένα πολύχρωμο και πολυποίκιλο περιβάλλον.Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα όλα εκείνα τα σύγχρονης τεχνολογίας στοιχεία που ένα κλασσικό ντεκόρ ..αγωνίζεται να κρύψει όπως συσκευές τηλεοράσεων, στερεοφωνικά και λοιπά hi tech στοιχεία, από μεταλλικά υλικά, που στην μοντέρνα διακόσμηση συχνά αποτελούν κεντρικά στοιχεία του χώρου που βρίσκονται.Η χρήση του πλέξιγκλας, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γυαλί, ανήκει επίσης στα πολύ συχνά στοιχεία του μοντέρνου ύφους, όπως φυσικά και τα μοντέρνας αισθητικής έρτα τέχνης με την μορφή είτε μεγάλων σε μέγεθος έργων ζωγραφικής και γλυπτικής αλλά και επιμέρους μικρών αντικειμένων ιδιαίτερου έως ιδιόμορφου ύφους, που βρίσκουν την θέση τους σε επιλεγμένα σημεία. Το ίδιο και τα πολύ ιδιαίτερα φωτιστικά στα οποία το συγκεκριμένο ύφος δίνει ιδιαίτερη έμφαση, αφού η παρουσία λίγων αριθμητικά διακοσμητικών στοιχείων στον χώρο εκμεταλλεύεται διακοσμητικά κάθε λειτουργικό στοιχείο.Όλα αυτά τα βασικά στοιχεία, φυσικά και χαρακτηρίζουν το σύνολο των χώρων ενός μοντέρνου σπιτιού με αντίστοιχες επιλογές σε υπνοδωμάτια, μπάνιο και κουζίνα, όπου όσο πιο έντονη η χρήση μετάλλου και γυαλιού αντί για ξύλο, όσο και σύγχρονων υλικών που αντανακλούν το φως, τόσο πιο μοντέρνα η γενική αισθητική.Πρακτικές επιλογέςΔεν είναι σίγουρα εκείνο το στυλ που ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού θα σας δημιουργήσει την αίσθηση να τρέξετε να χωθείτε στην "φωλιά" σας ή να ...χουχουλιάσετε τις κρύες νύχτες του χειμώνα μπροστά στο τζάκι :) αφού και κάθε τέτοιου τύπου αρχιτεκτονικό εσωτερικό στοιχείο στην αυθεντικά μοντέρνα διακόσμηση χαρακτηρίζεται από τις ίδιες εντελώς λιτές αναφορές.Αν ωστόσο αρκετά στοιχεία του και σας αρέσουν και σας βολεύουν, αλλά ακόμα φοβάστε τις αυθεντικές εκδοχές του, μπορείτε να συνδυάσετε κάποια σύγχρονης αισθητικής έπιπλα όχι με την αυστηρή έννοια του μοντέρνου αλλά περισσότερο με εκείνη του μη κλασικού, με κάποια ιδιαίτερα κλασικά, vintage ή retro στοιχεία και αντικείμενα.Ένας πολυέλαιος, ένα χειροποίητο κλασσικό χαλί, η χρήση μιας ταιριαστής ταπετσαρίας που θα "ζεστάνει" το σύνολο, μεταλλικά έπιπλα βαμμένα σε έντονους χρωματισμούς, η χρήση μεν μιας γενικής διχρωμίας αλλά με αποχρώσεις περισσότερο ζεστές για έναν καθημερινό χώρο είναι κάποιοι από τους τρόπους για να προσεγγίσετε ευκολότερα και πιο ομαλά την αδιαμφισβήτητη κομψότητα αλλά και εκκεντρικότητα του αυθεντικά μοντέρνου ύφους και να το εντάξετε στους χώρους του σπιτιού με τρόπο τέτοιο που να σας εξυπηρετεί αλλά κυρίως και που να εξακολουθεί να σας εντυπωσιάζει και να σας αρέσει το ίδιο όπως όταν το θαυμάζετε σε χώρους τέχνης και δημόσιους χώρους.