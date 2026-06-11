2026-06-11 08:43:21

Το Optima Express συνδέει την Αυστρία με την Τουρκία μέσω ενός ταξιδιού 900 μιλίων που διασχίζει έξι χώρες. Ανακαλύψτε γραφικές στάσεις, τη συνοριακή εφοδιαστική και γιατί αυτή η διαδρομή αργής μετάβασης μεταμορφώνει τον τουρισμό των Βαλκανίων το 2026.Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στην Ευρώπη που δεν έχετε ξανακούσειΟι περισσότεροι ταξιδιώτες γνωρίζουν το Bernina Express και το θρυλικό Orient sidirodromikanea

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