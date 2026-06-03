Κοχύλια, βότσαλα, αντικείμενα από σχοινί, μπλε αποχρώσεις και κάθε είδους θαλασσινά διακοσμητικά θεωρούνται σχεδόν συνώνυμα της καλοκαιρινής διακόσμησης. Είναι όμως το ναυτικό στυλ η πιο κομψή επιλογή για κάθε σπίτι; Ή μήπως αυτό που κάνει έναν χώρο να αποπνέει πραγματικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, παραμένοντας όμως κομψός και φυσικός, δεν είναι τελικά αυτά τα αντικείμενα;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΓιατί το ναυτικό στυλ έγινε τόσο δημοφιλέςΠότε το ναυτικό στυλ λειτουργεί πραγματικάΌταν η καλοκαιρινή διακόσμηση γίνεται υπερβολικά θεματικήΝαυτικό στυλ και εξωτερικοί χώροιΤι κάνει έναν χώρο να δείχνει πραγματικά καλοκαιρινόςΦυσική καλοκαιρινή αισθητικήΓιατί το ναυτικό στυλ έγινε τόσο δημοφιλές

Η επιτυχία του οφείλεται κυρίως στους συνειρμούς που δημιουργεί. Οι μπλε και λευκές αποχρώσεις, τα φυσικά υλικά και τα θαλασσινά στοιχεία παραπέμπουν άμεσα σε καλοκαιρινές διακοπές, παραλίες και παραθαλάσσια σπίτια.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα στυλ που εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί, με απλές και οικονομικές επιλογές. Ακόμη και λίγα κοχύλια πάνω σε ένα τραπέζι ή ένα διακοσμητικό αντικείμενο από σχοινί αρκούν για να δώσουν στον χώρο μια πιο καλοκαιρινή εικόνα χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές.

Πότε το ναυτικό στυλ λειτουργεί πραγματικά

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του ναυτικού στυλ δείχνουν απόλυτα φυσικά και ταιριαστά. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε παραθαλάσσιες κατοικίες, εξοχικά σπίτια ή χώρους που έχουν άμεση σχέση με το θαλάσσιο τοπίο. Σε τέτοιους χώρους τα κοχύλια, τα βότσαλα ή οι μπλε αποχρώσεις λειτουργούν σαν συνέχεια του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η διακόσμηση δεν μοιάζει επιτηδευμένη αλλά ενσωματώνεται αρμονικά στη συνολική ατμόσφαιρα του σπιτιού.





Ακόμη όμως και σε παραθαλάσσιες κατοικίες, η υπερβολική χρήση θεματικών διακοσμητικών δεν οδηγεί απαραίτητα σε καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν οι άγκυρες, τα τιμόνια, τα δίχτυα και τα υπόλοιπα ναυτικά σύμβολα κυριαρχούν σε κάθε γωνιά του χώρου, η ατμόσφαιρα συχνά θυμίζει περισσότερο ενοικιαζόμενο κατάλυμα ή παραθαλάσσια ταβέρνα παρά ιδιωτικό χώρο.

Τα πιο όμορφα διαμορφωμένα παραθαλάσσια σπίτια βασίζονται στην αρχιτεκτονική, το φως, τα φυσικά υλικά και τη θέα τους και πολύ λιγότερο στα προφανή διακοσμητικά σύμβολα της θάλασσας.

Η σχέση του χώρου με το περιβάλλον έχει καθοριστικό ρόλο. Διαφορετική αισθητική δημιουργούν τα ίδια στοιχεία ναυτικού στυλ όταν χρησιμοποιούνται σε ένα κυκλαδίτικο σπίτι με θέα στη θάλασσα ή σε μια παραθαλάσσια εξοχική κατοικία και διαφορετική όταν επιχειρείται η αναπαραγωγή της ίδιας αισθητικής σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας ή σε ένα μικρό μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα καλοκαιρινά στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Σημαίνει όμως ότι όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας χώρος από το φυσικό περιβάλλον που γέννησε αυτή την αισθητική, τόσο μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει φυσικό και όχι σκηνογραφικό.

Όταν η καλοκαιρινή διακόσμηση γίνεται υπερβολικά θεματική

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται ασφαλώς στα ίδια τα κοχύλια, τα βότσαλα ή τα υπόλοιπα θαλασσινά διακοσμητικά, αλλά στον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Όταν μπαίνουμε σε έναν χώρο και το βλέμμα μας πέφτει αμέσως σε άγκυρες, διακοσμητικά τιμόνια, δίχτυα, κοχύλια ή ...δεκάδες μαξιλάρια με ναυτικά μοτίβα, κάτι δεν λειτουργεί σωστά αισθητικά στη συνολική εικόνα.

Σε έναν καλαίσθητο χώρο η εποχιακή διακόσμηση λειτουργεί υποστηρικτικά και όχι ανταγωνιστικά προς την μόνιμη διαμόρφωση και την αισθητική του σπιτιού. Όταν όμως τα εποχιακά διακοσμητικά γίνονται το πρώτο και κυρίαρχο στοιχείο που αντιλαμβανόμαστε, ο χώρος αποκτά έναν υπερβολικά θεματικό χαρακτήρα και συχνά χάνει μέρος της κομψότητάς του. Σε ένα πετυχημένο διακοσμητικά ναυτικό ύφος αυτό βασίζεται κυρίως στα υλικά, τις υφές και τα χρώματα και όχι στην υπερβολική χρήση θεματικών διακοσμητικών.

Ναυτικό στυλ και εξωτερικοί χώροι

Το ναυτικό στυλ συναντάται πολύ συχνά και σε μπαλκόνια, βεράντες και κήπους, όπου η σύνδεση με το καλοκαίρι φαίνεται ακόμη πιο φυσική. Ωστόσο και εδώ η υπερβολή μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που δείχνει περισσότερο σαν σκηνικό παρά κομψό και φυσικό.

Ένας ακόμη λόγος που τα έντονα θεματικά διακοσμητικά συχνά κουράζουν είναι ότι πρόκειται συνήθως για αντικείμενα μαζικής παραγωγής. Οι ίδιες άγκυρες, τα ίδια ξύλινα ψάρια, οι ίδιοι διακοσμητικοί φάροι και οι ίδιες επιγραφές με καλοκαιρινά μηνύματα, που τα συναντάμε σχεδόν πανομοιότυπα σε κάθε κατάστημα ειδών διακόσμησης, επαναλαμβάνονται σε αμέτρητα σπίτια, μπαλκόνια και εξοχικές κατοικίες.

Αντίθετα, οι πιο ενδιαφέροντες χώροι αισθητικά είναι εκείνοι που αποκτούν προσωπικότητα μέσα από μοναδικά αντικείμενα και αναμνήσεις: μερικά κοχύλια που μαζεύτηκαν σε μια αγαπημένη παραλία, ένα παλιό γυάλινο μπουκάλι, ένα ψάθινο καλάθι, λίγα καλοκαιρινά λουλούδια σε ένα βάζο, μια χειροποίητη κατασκευή από θαλασσόξυλα και γενικά λιγοστά αντικείμενα, που ταιριάζουν φυσικά με τον χώρο και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν.

Τι κάνει έναν χώρο να δείχνει πραγματικά καλοκαιρινός

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο μιας καλαίσθητης καλοκαιρινής διακόσμησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά ή κυρίως από θαλασσινά διακοσμητικά. Δημιουργείται μέσα από πολύ πιο απλά στοιχεία, όπως το φυσικό φως, οι ανοιχτές χρωματικές παλέτες, τα φυσικά υλικά.

Η καλοκαιρινή διακόσμηση δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές ούτε μεγάλες αγορές. Μερικές μικρές παρεμβάσεις αρκούν για να ανανεώσουν την εικόνα ενός χώρου χωρίς να τον φορτώσουν με θεματικά διακοσμητικά.

• Συγκεντρώστε κοχύλια, βότσαλα ή άλλα εποχιακά αντικείμενα σε μία ή δύο μόνο επιφάνειες, όπως το τραπεζάκι του σαλονιού, μια κονσόλα ή το τζάκι, αντί να τα διασκορπίσετε σε κάθε διαθέσιμο σημείο.

• Αντικαταστήστε προσωρινά ένα μεγάλο κάδρο με κάποιο που διαθέτει πιο φωτεινά χρώματα ή καλοκαιρινή θεματολογία.

• Προτιμήστε λινά ή βαμβακερά υφάσματα σε ανοιχτές αποχρώσεις για μαξιλάρια και κουρτίνες. Συχνά η αλλαγή των υφασμάτων επηρεάζει περισσότερο την ατμόσφαιρα ενός χώρου από οποιοδήποτε διακοσμητικό αντικείμενο.

• Χρησιμοποιήστε απλά γυάλινα βάζα με λουλούδια, ανθισμένα ή και μόνο πράσινα κλαδιά . Είναι μια από τις απλές επιλογές για να μεταφέρετε την αίσθηση του καλοκαιριού στο εσωτερικό του σπιτιού με απόλυτα φυσικό τρόπο. Γενικά η διαφάνεια του γυαλιού, σε φυσική απόχρωση ή και σε μπλε - πράσινο, προσφέρεται ιδανικά για κομψές εποχιακές συνθέσεις που δεν προσθέτουν όγκο και δεν φορτώνουν αισθητικά το σημείο που θα τοποθετηθούν.

Οι μικρές αυτές αλλαγές δημιουργούν μια ανάλαφρη και καλοκαιρινή εικόνα χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του χώρου και χωρίς να τον μετατρέπουν σε ένα αυστηρά και αποκλειστικά θαλασσινό σκηνικό.

Φυσική καλοκαιρινή αισθητική

Το ναυτικό στυλ μπορεί να είναι ιδιαίτερα όμορφο όταν χρησιμοποιείται με μέτρο και σε χώρους όπου ταιριάζει πραγματικά. Δεν αποτελεί όμως τη μοναδική ούτε απαραίτητα την πιο κομψή επιλογή για καλοκαιρινή διακόσμηση.

Πιθανότατα το καλύτερο κριτήριο για να αξιολογήσουμε μια καλοκαιρινή διακόσμηση είναι το εξής:



αν αφαιρέσουμε όλα τα κοχύλια, τα βότσαλα και τα υπόλοιπα εποχιακά διακοσμητικά, ο χώρος εξακολουθεί να δείχνει όμορφος ή και ακόμη πιο κομψός;

Στα πιο επιτυχημένα παραδείγματα καλοκαιρινής διακόσμησης η απάντηση είναι θετική. Αυτό συμβαίνει γιατί η αίσθηση του καλοκαιριού δεν βασίζεται αποκλειστικά στα διακοσμητικά αντικείμενα αλλά κυρίως στις αναλογίες, τα χρώματα, την οπτική ισορροπία και τη συνολική αίσθηση που αποπνέει κάθε χώρος. Τα εποχιακά στοιχεία απλώς συμπληρώνουν αυτή την εικόνα, δεν την δημιουργούν από μόνα τους. Και τις πιο πολλές φορές η καλύτερη προσέγγιση είναι να δανειστούμε μόνο ορισμένα στοιχεία αποκλειστικά καλοκαιρινής αισθητικής, διατηρώντας όμως τον μόνιμο χαρακτήρα του σπιτιού και αποφεύγοντας τις υπερβολές.

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