2026-04-23 09:33:10
Φωτογραφία για Κλασική αρχιτεκτονική και Σκανδιναβικό στυλ σε εξαιρετικούς συνδυασμούς

Διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής, διαμορφωμένο σε επίσης κλασικό Σκανδιναβικό διακοσμητικό ύφος, σε φυσικές ζεστές αποχρώσεις. 

Το μεγάλο ύψος του χώρου, τα ξύλινα εντοιχισμένα στοιχεία όπως και η vintage αισθητικής κουζίνα, τα ξύλινα εσωτερικά κουφώματα, το φυσικό φως και τα απλής γραμμής κλασικά έπιπλα καθορίζουν την γενική εικόνα, σε ένα σπίτι που ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης διατηρώντας όμως τη γενική ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.

Οι απαλές φυσικές αποχρώσεις σε συνδυασμό με έντονες λεπτομέρειες, η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, τα όχι πολλά αλλά προσεκτικά επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα, η λιτή διακόσμηση των τοίχων και οι υφές των υφασμάτινων στοιχείων, συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην γενική αίσθηση που δημιουργεί η ο χώρος.



 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se

SHARE
soulouposeto
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
