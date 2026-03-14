2026-03-14 21:09:32

Η Αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε δύο άτομαΔύο άτομα συνελήφθησαν στον σταθμό του Μετρό Αγία Μαρίνα, κατηγορούμενα για ληστεία και παρακώλυση συγκοινωνιών. Πρόκειται για έναν 18χρονο Έλληνα και έναν 27χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε επιβάτες και να άρπαξαν αλυσίδα, ενώ η καταδίωξη που ακολούθησε οδήγησε ακόμη και στη διακοπή της κυκλοφορίας του Μετρό.newsbeast.grΣύμφωνα με την

