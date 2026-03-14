Η χρήση εμπριμέ μοτίβων στη διακόσμηση ενός χώρου μπορεί να προσθέσει ζωντάνια, χρώμα και οπτικό ενδιαφέρον στο σύνολο της εικόνας. Ο συνδυασμός διαφορετικών μοτίβων στον ίδιο χώρο δεν εξαρτάται μόνο από τις αποχρώσεις που θα επιλεγούν αλλά κυρίως από τον τρόπο που τα σχέδια θα μοιραστούν σε υφάσματα, έπιπλα και μικρότερα διακοσμητικά στοιχεία. Όταν τα εμπριμέ μοτίβα συνδυάζονται με ισορροπία σε μέγεθος, χρώμα και ένταση, το αποτέλεσμα παραμένει αρμονικό και ευχάριστο στο βλέμμα.Ο συνδυασμός εμπριμέ μοτίβων σε έναν χώρο δεν είναι πάντα εύκολη διαδικασία, καθώς διαφορετικά σχέδια και χρώματα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που φαίνεται υπερβολικό ή ασύνδετο. Το μέγεθος των μοτίβων, η χρωματική τους συγγένεια αλλά και το σημείο του χώρου όπου χρησιμοποιούνται παίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική ισορροπία της διακόσμησης. Όταν αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται σωστά, τα εμπριμέ μοτίβα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να δώσουν χαρακτήρα σε έναν χώρο χωρίς να τον βαραίνουν οπτικά.Λευκό και ένα ακόμη χρώμα

Ο απλούστερος τρόπος για να συνδυάσετε εμπριμέ μοτίβα στον ίδιο χώρο είναι να χρησιμοποιήσετε μια διχρωμία σε λευκό μαζί με έναν ή περισσότερους τόνους μιας ακόμη απόχρωσης.



Αφού αποφασίσετε ποιο θα είναι το δεύτερο χρώμα του χώρου εκτός από το λευκό, χρησιμοποιείστε τη διχρωμία σε ένα στοιχείο μεγάλης επιφάνειας όπως καναπέ, χαλί, τοίχο ή σε πολλά περισσότερα και μικρότερα εμπριμέ στοιχεία και το δεύτερο κεντρικό χρώμα σε κάποια ακόμη μονόχρωμα στοιχεία.



Aυτού του τύπου οι συνδυασμοί, ανάλογα με το γενικό ύφος διακόσμησης του χώρου, είναι κατάλληλοι τόσο για χώρους με πολλά στοιχεία - αντικείμενα όσο ακόμη και για minimal ύφους διακοσμήσεις.

Ένα ριγέ μοτίβο

Ένα ριγέ μοτίβο σε μια μεγάλη επιφάνεια όπως καναπές, τοίχος ή χαλί μπορεί να συνδυαστεί με επιμέρους εμπριμέ μοτίβα κάθε σχεδίου σε μικρότερα στοιχεία πχ διακοσμητικά τοίχου, μαξιλάρια, αντικείμενα κλπ. Ο συγκεκριμένος τρόπος μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά ιδιαίτερης αισθητικής πολύχρωμους χώρους και συχνά χρησιμοποιείται σε χώρους μαξιμαλιστικής διακόσμησης. Ανάλογα όμως με τις αποχρώσεις, το μέγεθος στις ρίγες και το πόσο έντονο είναι το σχέδιο στα μικρής επιφάνειας εμπριμέ στοιχεία, αλλά και τον αριθμό τους, το αποτέλεσμα χρωματικά μπορεί να είναι από ιδιαίτερα έντονο έως πολύ πιο απαλό.



Οι συνδυασμοί αυτοί είναι ιδανικοί και για μικρούς χώρους ή όταν η μείξη των μοτίβων περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χώρου όπως στον καναπέ και τα γύρω του στοιχεία.

Διαφορετικά σχέδια σε ίδιες αποχρώσεις

Από τις πιο εύκολες μίξεις αποχρώσεων σε εμπριμέ μοτίβα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να βρείτε τον ίδιο τόνο απόχρωσης σε διαφορετικά μοτίβα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υφάσματα επίπλωσης, μαξιλάρια, διακοσμητικά τοίχου, χαλί.

Είτε το κάνετε χρησιμοποιώντας λευκό και κάποια άλλη απόχρωση είτε χρώματα που να ταιριάζουν μεταξύ τους σε καρό, πουά, ριγέ ή οποιοδήποτε εμπριμέ σχέδιο, θα δέσουν το ίδιο καλά. Στα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι ότι λειτουργεί εξίσου καλαίσθητα όχι μόνο σε έντονες αλλά και σε πιο απαλές αποχρώσεις.

Ο συγκεκριμένος είναι από τους πιο πρακτικούς τρόπους για να συνδυάσετε μοτίβα και χρώματα εμπριμέ στοιχείων του ίδιου χώρου, ταιριάζοντας τα υφάσματα των επίπλων με εκείνα των κουρτινών, με διακοσμητικά μαξιλάρια, λευκά είδη ή χαλιά, δημιουργώντας ένα συνολικό ομοιόμορφο και αρμονικό οπτικά αποτέλεσμα από έντονα ανόμοια μοτίβα.

Διαφορετικά μοτίβα μόνο στα υφάσματα επίπλων

Σε χώρους που συνολικά τοίχοι, δάπεδα και όλα τα βασικά και μεγάλων επιφανειών στοιχεία, εκτός των επίπλων, είναι μονόχρωμα και χωρίς έντονα και διαφορετικά χαρακτηριστικά, είστε εντελώς ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε στα υφάσματα των επίπλων συγκεντρωμένα όσα διαφορετικά μοτίβα και χρώματα προτιμάτε.

Αν τα χρώματα δένουν αρμονικά μεταξύ τους, είτε είναι έντονα είτε πιο απαλά, κανένας συνδυασμός δεν θα είναι άκομψος ή αταίριαστος, ακόμη κι αν για παράδειγμα στον ίδιο καναπέ ή την ίδια πολυθρόνα χωρέσετε πολλά και διαφορετικά εμπριμέ στοιχεία, όπως ύφασμα επίπλωσης, μαξιλάρια, ριχτάρια.

Ο συγκεκριμένος είναι ο ιδανικός τρόπος για να δημιουργήσετε σε έναν ομοιόμορφο γενικά χώρο κεντρικά και ταυτόχρονα… εκκεντρικά κομμάτια που θα τραβούν την προσοχή και θα σπάνε την ομοιομορφία των υπόλοιπων στοιχείων.

Διαφορετικά εμπριμέ μοτίβα, όλα ασπρόμαυρα

Επίσης από τους πιο ακίνδυνους διακοσμητικά συνδυασμούς εμπριμέ μοτίβων και από τα αγαπημένα τόσο των κλασικών όσο και των ιδιαίτερα μοντέρνων διακοσμήσεων, που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν γενικά το ασπρόμαυρο σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Απλά επειδή ο συνδυασμός του λευκού με το μαύρο, σε αντίθεση με τις διχρωμίες του με οποιαδήποτε άλλη απόχρωση, μπορεί να «κουράσει» πολύ πιο εύκολα, βεβαιωθείτε ότι μεγάλο μέρος του συνολικού χώρου μένει «ελεύθερο» από το μαύρο, που έτσι κι αλλιώς είναι τόσο έντονο ώστε ακόμη και μικρές μόνο λεπτομέρειες αρκούν για να χαρακτηρίσουν έναν χώρο.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.soulouposetoSHARE