2026-03-15 09:19:32
Φωτογραφία για Ο κομήτης του Χάλεϊ από κοντά
  

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Σαράντα χρόνια πριν, το 1986, ο διάσημος κομήτης του Χάλεϊ επέστρεψε στο εσωτερικό του Ηλιακού Συστήματος για πρώτη φορά μετά το 1910, τραβώντας τα βλέμματα ολόκληρης της παγκόσμιας αστρονομικής κοινότητας.

Σαν σήμερα, στις 14 Μαρτίου 1986, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Giotto πέρασε σε απόσταση μόλις 600 χιλιομέτρων από τον πυρήνα του κομήτη, πραγματοποιώντας μια από τις πιο τολμηρές προσεγγίσεις που είχαν γίνει ποτέ σε κομήτη και φωτογραφίζοντας για πρώτη φορά έναν κομητικό πυρήνα.

Δεν ήταν όμως μόνο του. Τα σοβιετικά διαστημόπλοια Vega 1 και Vega 2 είχαν προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα (6 και 9 Μαρτίου), βοηθώντας τους επιστήμονες να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του κομήτη και να κατευθύνουν το Giotto με εντυπωσιακή ακρίβεια προς τον στόχο του.

Την ίδια περίοδο, το ιαπωνικό διαστημικό σκάφος Suisei πραγματοποίησε επίσης μια πιο μακρινή συνάντηση με τον κομήτη στις 8 Μαρτίου, συμβάλλοντας με πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα.

Όλες αυτές οι αποστολές αξιοποίησαν μια μοναδική ευκαιρία για τη μελέτη του κομήτη του Χάλεϊ από κοντά, καθώς το επόμενο «ραντεβού» της ανθρωπότητας με τον κομήτη θα είναι το 2061.

Το Giotto ονομάστηκε προς τιμήν του Ιταλού ζωγράφου Giotto di Bondone, ο οποίος παρατήρησε τον κομήτη του Χάλεϊ το 1310 και τον αποτύπωσε ως το άστρο της Βηθλεέμ στον πίνακα «Η λατρεία των Μάγων»
