2026-03-12 12:09:18
Φωτογραφία για Wordline POS: Δείτε ποιές ώρες θα είναι εκτός λειτουργίας την Κυριακή 15/3



Aγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την Κυριακή 15/03/2026, θα διεξαχθεί έλεγχος υποδομών για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες:

Οι υπηρεσίες e-Commerce (epos), Payment Link & Live-Pay από τις 03:00 π.μ. έως τις 04:30 π.μ.Οι συναλλαγές μέσω του δικτύου POS & Smart POS από τις 03:30 π.μ. έως τις 04:00 π.μ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση, 

 

 

​​​Η ομάδα της Worldline Greece
farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέμπτη, 12/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέμπτη, 12/3/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/3/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/3/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πάνος Τσαπάρας: Το έτος 1996 (!!!) Εορτάσαμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού – “Πώς αντέχουν να διασύρονται τόσο συχνά;”
Πάνος Τσαπάρας: Το έτος 1996 (!!!) Εορτάσαμε πανηγυρικά τα 100 χρόνια λειτουργίας του Οδοντωτού – “Πώς αντέχουν να διασύρονται τόσο συχνά;”
«Μπλε ώρες»: Νέες δυνατές προσθήκες στο καστ της σειράς του Ανδρέας Γεωργίου
«Μπλε ώρες»: Νέες δυνατές προσθήκες στο καστ της σειράς του Ανδρέας Γεωργίου
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή Β΄ Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά (08.03.2026)
Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύει ο Οδοντωτός -Πολλά τα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών στην ιστορική γραμμή.
Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύει ο Οδοντωτός -Πολλά τα περιστατικά ακινητοποίησης συρμών στην ιστορική γραμμή.
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Ορθοδοξίας (01.03.2026)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή της Ορθοδοξίας (01.03.2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι σηματοδοτεί η συμμαχία Εξάρχου – Ξενοκώστα για την Ελευσίνα: Πώς «κουμπώνει» με το Θριάσιο, τη συνεργασία με Goldair και τον αμερικανικό παράγοντα
Τι σηματοδοτεί η συμμαχία Εξάρχου – Ξενοκώστα για την Ελευσίνα: Πώς «κουμπώνει» με το Θριάσιο, τη συνεργασία με Goldair και τον αμερικανικό παράγοντα
Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό