Aγαπητοί συνεργάτες,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την Κυριακή 15/03/2026, θα διεξαχθεί έλεγχος υποδομών για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες:Οι υπηρεσίες e-Commerce (epos), Payment Link & Live-Pay από τις 03:00 π.μ. έως τις 04:30 π.μ.Οι συναλλαγές μέσω του δικτύου POS & Smart POS από τις 03:30 π.μ. έως τις 04:00 π.μ.Ευχαριστούμε για την κατανόηση,​​​Η ομάδα της Worldline Greece