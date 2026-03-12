2026-03-12 12:09:18
Aγαπητοί συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, την Κυριακή 15/03/2026, θα διεξαχθεί έλεγχος υποδομών για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα είναι διαθέσιμες:
Οι υπηρεσίες e-Commerce (epos), Payment Link & Live-Pay από τις 03:00 π.μ. έως τις 04:30 π.μ.Οι συναλλαγές μέσω του δικτύου POS & Smart POS από τις 03:30 π.μ. έως τις 04:00 π.μ.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση,
Η ομάδα της Worldline Greece
