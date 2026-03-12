2026-03-12 10:58:57
Φωτογραφία για Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό Σύνταγμα χωρίς στάση - Για τις 19:00 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από συλλογικότητες για το Ιράνskai.grΜε εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Πέμπτη στις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.Για τις 19:00 είναι προγραμματισμένη στην περιοχή του Συντάγματος συγκέντρωση διαμαρτυρίας από sidirodromikanea
