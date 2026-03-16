2026-03-16 20:43:11
Φωτογραφία για «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week:3 εβδομάδες στην κορυφή της τηλεθέασης



«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€

3 εβδομάδες στην κορυφή της τηλεθέασης, δίνοντας συνολικά κέρδη 219.200€

1.958.642 τηλεθεατές παρακολούθησαν τον τελικό της Κυριακής, 15 Μαρτίου, όπου ένας συγκλονιστικός παίκτης κέρδισε 97.000€



Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week ήρθε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση με το απίστευτο έπαθλο των 300.000€!

Στις 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, δόθηκαν συνολικά 219.200€ με τους παίκτες και το τηλεοπτικό κοινό να αγκαλιάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συναρπαστικά αυτά τουρνουά. Και οι 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week κατέκτησαν την κορυφή της τηλεθέασης, καθώς το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο σύνολο κοινού με ποσοστό 16,8%, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.735.469 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.



Την Κυριακή 15 Μαρτίου, παρακολουθήσαμε τον συγκλονιστικό τελικό της 3ης εβδομάδας του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, όπου είδαμε για πρώτη φορά την ερώτηση των 300.000€, με έναν ξεχωριστό παίκτη που έφτασε μία ανάσα πριν την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου και με τις γνώσεις, την ψυχραιμία και την μοναδική αποφασιστικότητά του, κέρδισε τελικά 97.000€ και μας χάρισε ένα αξέχαστο επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση!



Ο μεγάλος τελικός της Κυριακής 15 Μαρτίου, κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης, καθώς κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με 15,7% και διαφορά 3,9 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 21,9% και διαφορά 10,5 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.958.642 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄. Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου με το ανδρικό κοινό να φτάνει το 22,9% και το γυναικείο να αγγίζει το 30,1%. 



 Οι 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία.



Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας περιμένει στο καθιερωμένο αγαπημένο μας ραντεβού με νέους παίκτες να παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να διεκδικήσουν το έπαθλο των 100.000 ευρώ και να γεμίσουν τα απογεύματά μας με συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.



 «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου_ Πέμπτη – Κυριακή στις 20:00 στον ΑΝΤ1



Πηγή: tvnea.com
OpenMyCinema: Πρεμιέρα απόψε στις 20:50
OpenMyCinema: Πρεμιέρα απόψε στις 20:50
Οδοντωτός: Οι Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση
Οδοντωτός: Οι Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Prime Time: Διπλή κορυφή για «Να μ’ αγαπάς» – Ισχυρό και το MasterChef
Prime Time: Διπλή κορυφή για «Να μ’ αγαπάς» – Ισχυρό και το MasterChef
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σκληρή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις
Μεσημεριανή ζώνη: «Αποκαλύψεις» στην κορυφή – Σκληρή μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις
Prime Time ζώνη: «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – δυνατή η «Γη της Ελιάς» και το «Άγιος Έρωτας»
Prime Time ζώνη: «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – δυνατή η «Γη της Ελιάς» και το «Άγιος Έρωτας»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάρωσε ο Σεφερλής στο MEGA
Σάρωσε ο Σεφερλής στο MEGA
Αυτή είναι η νέα μουσική εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Αυτή είναι η νέα μουσική εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Η Γερμανία μετατρέπει εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές σε μονογραμμικές διαδρομές. Βίντεο
Η Γερμανία μετατρέπει εγκαταλελειμμένες σιδηροδρομικές γραμμές σε μονογραμμικές διαδρομές. Βίντεο
Α. Τζιτζικώστας από την Ουάσιγκτον: «Μείζον ζήτημα η συνδεσιμότητα στις μεταφορές
Α. Τζιτζικώστας από την Ουάσιγκτον: «Μείζον ζήτημα η συνδεσιμότητα στις μεταφορές"
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Ανδρέα Ρεγκούτα.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Ανδρέα Ρεγκούτα.