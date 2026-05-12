2026-05-12 10:41:22
Φωτογραφία για Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» στην κορυφή

 Πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη για το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε ιδιαίτερα υψηλό 18.4% στο δυναμικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 15.2%, ενώ το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ακολούθησε με 13.3%.

Η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 10.4%, διατηρώντας διψήφια ποσοστά, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.7% και το «Νωρίς - Νωρίς» με 5.0%.

Η μάχη της πρωινής ζώνης παρέμεινε ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με το «Happy Day» να ξεχωρίζει και να παίρνει καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
