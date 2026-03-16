«Νύχτα εκτός ρυθμού»: Το νέο μουσικό project του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 έρχεται για πρώτη φορά με καλεσμένη την Καίτη Γαρμπή!

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 παρουσιάζει ένα νέο project που υπόσχεται να μας βγάλει «Εκτός ρυθμού» με πρώτη καλεσμένη την Καίτη Γαρμπή και παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη. Συμμετέχει ο stand-up comedian, Θωμάς Ζάμπρας.

Ο εκρηκτικός performer και ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Θοδωρής Μαραντίνης, μπαίνει σε νέο ρόλο κι έρχεται ως οικοδεσπότης σε μια «Νύχτα εκτός ρυθμού» για να υποδεχτεί, τη Νο1 λαϊκή ντίβα, Καίτη Γαρμπή! Η αγαπημένη τραγουδίστρια του ελληνικού πενταγράμμου θα βρεθεί στη σκηνή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» για να χαρίσει στο κοινό και τους ακροατές του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 ένα πρώτο exclusive live event γεμάτο ένταση, πάθος και μεγάλες επιτυχίες!

Στη σκηνή μαζί της θα ανέβει ο αγαπημένος stand-up comedian, Θωμάς Ζάμπρας!

Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 21/3 στις 23:45 αμέσως μετά την πρεμιέρα του Moment με την. Ζέτα Μακρυπούλια.







