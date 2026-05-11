2026-05-11 22:37:52
Φωτογραφία για Eurovision 2026: Ο Ακύλας αποθεώθηκε... - Η Ελλάδα μπαίνει δυνατά για την κορυφή

 Η Ελλάδα φαίνεται πως μπήκε δυναμικά στη μάχη της φετινής Eurovision, με τον Ακύλας να κλέβει τις εντυπώσεις από τη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή του Eurovision Song Contest 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις μέσα από το στάδιο, η ελληνική συμμετοχή αποθεώθηκε ήδη από την postcard, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα πριν καν ξεκινήσει το act.

Όπως μεταφέρουν όσοι παρακολουθούν από κοντά , η σκηνική παρουσία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο δυνατές και τηλεοπτικά άρτιες της φετινής διοργάνωσης. Το staging, οι φωτισμοί και η συνολική ατμόσφαιρα φαίνεται πως δημιούργησαν μία «εκρηκτική» εικόνα στην αρένα, με πολλούς να μιλούν ήδη για μία εμφάνιση που μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και τη νίκη.

«Θα εκπλαγώ αν η Ελλάδα δεν κερδίσει», ήταν μία από τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις που ακούστηκαν μέσα στο στάδιο μετά το τέλος της εμφάνισης, με το κοινό να αποθεώνει τον Ακύλα και το “Ferto”.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η ελληνική αποστολή κατάφερε να ανεβάσει κατακόρυφα τις προσδοκίες λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο Ημιτελικό, με την Ελλάδα να δείχνει πιο ανταγωνιστική από ποτέ στη φετινή Eurovision.



Πηγή: tvnea.com
Η έκτακτη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το Survivor - Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας σε προβολή του
