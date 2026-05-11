2026-05-11 15:44:26
Φωτογραφία για «Φως στο Τούνελ»: Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιβεβαίωσε την ισχυρή του παρουσία στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής, κατακτώντας την πρώτη θέση και την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Η εκπομπή έρευνας του MEGA παρέμεινε σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης -την οποία έχει κατοχυρώσει από την έναρξη της σεζόν- σημειώνοντας 22% στο σύνολο του κοινού και 17,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε και σε γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε έως και το 33,9%, αποτυπώνοντας τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης και σταθερής προτίμησης που έχουν αναπτύξει με το «Τούνελ».

Πηγή: tvnea.com
Τα δρομολόγια Κίνα -Ευρώπη της Railway Express ξεπέρασαν τις 130.000.
«Ferto»: Αποκαλύφθηκε μέρος της ελληνικής σκηνικής παρουσίας στη Eurovision 2026
