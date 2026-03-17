Σκληρή μάχη για την πρωτιά καταγράφηκε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το «Σήμερα» να περνά μπροστά με 16.1%, αφήνοντας οριακά πίσω του την «Κοινωνία Ώρα Mega» που σημείωσε 16.0%.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha» με 15.8%, παραμένοντας σε πολύ κοντινή απόσταση από την κορυφή και επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό της ζώνης.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Καλημέρα Ελλάδα» με 8.3% και η «Ώρα Ελλάδος» με 7.2%, ενώ σε χαμηλές πτήσεις κινήθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με μόλις 2.7%, κλείνοντας τη λίστα.

