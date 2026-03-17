2026-03-17 09:43:06
Φωτογραφία για «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Κλειδώνει το καστ με δυνατά ονόματα – Σε εξέλιξη η αναζήτηση της πρωταγωνίστριας

 





Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η στελέχωση της νέας καθημερινής σειράς του Mega, «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα δυνατά χαρτιά της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες της Real News.

Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μένιος Σακελλαρόπουλος, φέρνει στο επίκεντρο δύο ισχυρές ανδρικές παρουσίες: τον Βασίλης Μπισμπίκης και τον Αντώνης Μυριαγκός, ο οποίος πρόσφατα ξεχώρισε μέσα από την ερμηνεία του ως Καποδίστριας στη μεγάλη οθόνη. Οι δυο τους ενσαρκώνουν δύο φίλους στην Κρήτη που δένονται ως σταυραδέλφια, όμως η σχέση τους δοκιμάζεται όταν ερωτεύονται την ίδια γυναίκα.

Στο καστ εντάσσονται και έμπειροι ηθοποιοί, με την Ελένη Γερασιμίδου να αναλαμβάνει έναν ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί, ενώ τη συμμετοχή της έχει «κλειδώσει» και η Μαρίνα Ψάλτη.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Αεράκης επιστρέφει σε κρητικό σκηνικό, λίγα χρόνια μετά την επιτυχία του «Σασμού», ενώ σημαντική παρουσία στη σειρά θα έχει και ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ο οποίος αυτή την περίοδο ενσαρκώνει τον Νίκος Ξυλούρης στο θέατρο.

Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η τελική απόφαση.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ενημερωτική ζώνη:: Μάχη κορυφής για «Σήμερα» και «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μουσείο Ευρημάτων Μετρό Θεσσαλονίκης: Από τα έγκατα της γης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά – Πότε ανοίγει τις πύλες του
