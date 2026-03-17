2026-03-17 09:43:06
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα»

 

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 15.8%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση δόθηκε μάχη, με το «Buongiorno» να σημειώνει 10.7% και τους «Αταίριαστους» να ακολουθούν πολύ κοντά με 10.0%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 7.9%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 7.5%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «10 Παντού» με 5.8% και το «Πρωίαν σε είδον» με 3.8%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Μονοψήφια για όλους – Τι έκανε οι Real View στην νέα τους ώρα;
Πρωινή ενημερωτική ζώνη:: Μάχη κορυφής για «Σήμερα» και «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη:: Μάχη κορυφής για «Σήμερα» και «Κοινωνία Ώρα Mega»
Μεσημεριανή ζώνη: Μονοψήφια για όλους – Τι έκανε οι Real View στην νέα τους ώρα;
Κατερίνα Γκαγκάκη: Οι αλλαγές στην τηλεόραση δεν γίνονται για κακό...
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός δεν έχει χρώμα, έχει μόνο ράγες» – Κοινό Μέτωπο Διεκδίκησης
Αυτοσχέδια ηλεκτρική “σκούπα” στο εργαστήριο!
Η Google ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ Gemini στον Chrome ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ AI ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Κίνας γίνεται ασφαλέστερο με το τρένο υψηλής ταχύτητας HSG-2 - Μαζικές εργασίες συντήρησης σε όλο το δίκτυο
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΉ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΣΩ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
