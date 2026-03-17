Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα» με 15.8%, καταγράφοντας καθαρή πρωτιά και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση δόθηκε μάχη, με το «Buongiorno» να σημειώνει 10.7% και τους «Αταίριαστους» να ακολουθούν πολύ κοντά με 10.0%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 7.9%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε 7.5%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «10 Παντού» με 5.8% και το «Πρωίαν σε είδον» με 3.8%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com