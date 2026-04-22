2026-04-22 22:29:52

Πετάτε τα φύλλα των παντζαριών σας νομίζοντας ότι μόνο η ρίζα έχει σημασία;



Κόβετε προσεκτικά τα πράσινα φύλλα των παντζαριών σας και τα πετάτε στα σκουπίδια επειδή υποθέτετε ότι μόνο η κόκκινη ρίζα είναι το ίαμα;



Αν ναι, χάνετε ένα από τα πιο θρεπτικά μέρη του φυτού.



Πετάτε κυριολεκτικά την πιο ισχυρή καρδιαγγειακή “βόμβα” μεταλλικών στοιχείων σε ολόκληρο το τμήμα των φρέσκων προϊόντων.



Η καρδιολογία βασίζεται και στην τεράστια βιολογική δύναμη που κρύβεται μέσα στα ωμά φύλλα παντζαριού.



Τα φύλλα των παντζαριών είναι πλούσια σε σημαντικά μέταλλα, όπως μαγνήσιο,



ασβέστιο,



κάλιο,



σίδηρο,



φώσφορο,



νάτριο,



ψευδάργυρο και βέβαια, υψηλή περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή!



Ενώ οι άνθρωποι τρώνε παντζάρια για την κυκλοφορία του αίματος, τα φύλλα είναι η μεγαλύτερη πηγή βιοδιαθέσιμου καλίου στον κόσμο.



Μια μερίδα περιέχει σχεδόν 1.000 mg καλίου

botanologia

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

