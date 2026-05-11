Αυτή η όμορφη ιταλική φράση "il dolce far niente" καιη δική μας λέξη "ρεμβάζω"Στα μαθητικά μου χρόνια είχα μια αγαπημένη φίλη Ιταλίδα, με την οποία, προσπαθούσαμε τότε, να κατανοήσουμε, η κάθε μία μέσα από τα δικά της βιώματα τις διαφορές και τις ομοιότητες των δύο εννοιών!-.Το "il dolce far niente" όπως μου το έμαθε η φίλη μου, μέσα από τα δικά της βιώματα και την Ιταλική της κουλτούρα.Το "il dolce far niente" μεταφράζεται κυριολεκτικά ως "η γλυκύτητα του να μην κάνεις τίποτα" ή, η γλυκιά απραξία και αποτελεί μια βαθιά ριζωμένη φιλοσοφία ζωής στην Ιταλία, που γιορτάζει την απόλαυση των απλών στιγμών και την ηρεμία.Το dolce far niente, είναι η συνειδητή χαλάρωση, όόόχι η τεμπελιά, αλλά η εσκεμμένη αποσύνδεση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.Είναι η απόλαυση του "τώρα".Είναι η τέχνη του να κάτσεις σε μιά παραλία και να κοιτάζεις τη θάλασσα με τις ώρες,να κάνεις μια βόλτα,να καθίσεις να πιεις έναν καφέ και να είσαι εσύ και ο εαυτό σου, αποσυνδεδεμένος από όλες τις γύρω σου εντάσεις ή απλώς να υπάρχεις,χωρίς να νιώθεις ενοχές για το ό,τι δεν είσαι παραγωγικός.Είναι να μην έχεις ενοχές για το ό,τι δεν νιώθεις την ανάγκη να κάνεις κάτι "χρήσιμο"Είναι μια ωδή στην αργή ζωή!-. Το ρεμβάζω κατ' εμέ, μέσα από τα δικά μου βιώματα και την Ελληνική μου κουλτούρα.Ρεμβάζω, λοιπόν και ονειροπολώ συλλογίζομαι με το βλέμμα χαμένο στο κενό ή σε ένα τοπίο...παρατηρώ κάτι με ηρεμία και αφηρημάδα.Ρεμβάζω και είναι ένα αμετάβατο ρήμα, συνδεδεμένο με την περισυλλογή,την ηρεμία και την έλλειψη συγκεκριμένου σκοπού στις σκέψεις.Έτσι λοιπόν ρεμβάζωονειροπολώ,συλλογίζομαι,στοχάζομαι,χαζεύω,αφαιρούμαι...Και ναι, προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ῥέμβομαι, που σημαίνει περιπλανιέμαι άσκοπα,είμαι άστατος, αλλά και περιπλανιέμαι από τόπο σε τόπο!Και ναι, στεκόμουν στο μπαλκόνι και ρέμβαζα τη θάλασσα με τις ώρες!-. Και ποια η σχέση των δύο εννοιών;του ρεμβάζω και του il dolce far niente;(θυμάμαι σαν τώρα τις συζητήσεις μας...)ρεμβάζωΗ σχέση του "ρεμβάζω" με το "dolce far niente" είναι άρρηκτη και βαθιά υπαρξιακή, καθώς το ρεμβασμός αποτελεί την ίδια την ουσία, την ψυχολογική διαδικασία αυτής της απολαυστικής ακινησίας, του "dolce far niente"Είναι η στιγμή που η δράση σταματά και ξεκινά η εσωτερική περιπλάνηση.#. Ρεμβάζω και είναι η πράξη της γλυκιάς ακινησίας!Κοιτάζω κάτι, όπως το φεγγάρι,τη θάλασσα,το κενό, ονειροπολώντας, χαμένος στις σκέψεις μου, χωρίς συγκεκριμένο σκοπό!Είναι μια μορφή ενεργητικής ανάπαυσης.Δεν κοιμάμαι,δεν εργάζομαι,απλώς αφήνω το βλέμμα μου εγκαταλελειμμένο, απολαμβάνοντας τη στιγμή! (για δοκιμάστε κάποια στιγμή, να αφεθείτε να χαζεύετε την θάλασσα, αραχτοί στην παραλία ένα ηλιοβασίλεμα!)#. dolce far niente και είναι η φιλοσοφία!Dolce far niente και είναι η γλυκύτητα, η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα!Είναι η τέχνη της σκόπιμης αργής ζωής, όπου σταματάμε να νιώθουμε ενοχές που δεν είμαστε παραγωγικοί, που δεν κάνουμε κάτι χρήσιμο αυτή τη στιγμή!Και ποια η σχέση τελικά, των δύο εννοιών;Πώς το ρεμβάζω γίνεται dolce far niente;Και ναι, μετά από πολλές φλυαρίες,από πολλές στιγμές χωρίς να κάνουμε κάτι, απλά να ρεμβάζουμε, όλη η παρέα, το αποφασίσαμε - το "ρεμβάζω" είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώναμε και βιώνουμε το "dolce far niente"Και γιατί;Διότι όταν ρεμβάζαμε, αποσυνδεόμαστε από τους γρήγορους ρυθμούς και συνδεόμαστε με το απόλυτο και το ΜΟΝΟ πραγματικό "τώρα"Αποδρούμε από την πραγματικότητα!Διότι με την dolce far niente επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μην κάνει τίποτα χρήσιμο, αλλά απλώς να "υπάρχει"Απομακρύνουμε κάθε ενοχή!Το "ρεμβάζω" φέρνει πνευματική ευεξία, καθιστώντας το ρεμβασμό μια "γλυκιά" ψυχική ανάπαυλα, μια ποιητική ακινησία!Αν το "dolce far niente" είναι το πλαίσιο, η τέχνη της μη-δράσης,το "ρεμβάζω" είναι η πράξη, η εικόνα και το συναίσθημα αυτής της τέχνης.Είναι η ονειροπόληση που μετατρέπει τον "χαμένο" χρόνο σε απολαυστική εσωτερική εμπειρία.Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσω ένα φλυτζάνι ρόφημα μελισσόχορτο, να αράξω στην πολυθρόνα μου και να ρεμβάσω και να αφήσω την γλυκιά απραξία να με τυλίξει!(και βέβαια δεν χάνω ευκαιρία να επεξηγώ την σπουδαιότητα και του ρεμβάζω και του dolce far niente στην ευεξία μας και στο ευ ζην)κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia