Τι λένε κύκλοι του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Επιστολές προς δύο πολύ γνωστές διαδικτυακές πλατφόρμες ντελίβερι έστειλε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με τις οποίες ζητά από τις εταιρείες λίστα με τα φαρμακεία που συμμετέχουν στην πλατφόρμα τους.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ο οποίος, όπως αναφέρει, έχει διαπιστώσει ότι «πολλά από τα φαρμακεία – μέλη του διακινούν προϊόντα μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, αναρτώντας λανθασμένο, πέρα του νόμιμου, ωραρίου τόσο καθημερινές όσο και την Κυριακή» ουσιαστικά καταγγέλλει μέσα από τις επιστολές του τη μη τήρηση του νόμιμου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και γι’ αυτό ακριβώς ζητά λίστα μέσα από την οποία θα φαίνεται, πέρα του νόμιμου ωραρίου τους τελευταίους 6 μήνες.

Πέρα από το θέμα του ωραρίου λειτουργίας όμως ο ΦΣΑ θέτει και ένα ακόμη ζήτημα που έχει να κάνει με την πώληση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) των οποίων απαγορεύεται η διαδικτυακή πώληση διά νόμου με τη νομική ευθύνη να βαραίνει τόσο τους φαρμακοποιούς όσο και τις ίδιες τις εταιρείες των διαδικτυακών πλατφορμών ντελίβερι.

Το θέμα της υπεράσπισης του φαρμακείου ως του μοναδικού καναλιού διάθεσης/πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ είναι από τα κορυφαία θέματα για τους φαρμακοποιούς και θεωρούν πολύ σημαντικό να τηρείται ο νόμος που εξασφαλίζει τη δια χειρός φαρμακοποιού διάθεσης αυτών των φαρμάκων. Η νομοθεσία επιτρέπει την πώληση μόνο παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των φαρμακείων.

Μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τα φαρμακεία επιτρέπεται να διαθέτουν μόνο προϊόντα που δεν έχουν θεραπευτική ένδειξη, όπως καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης, συμπληρώματα διατροφής (υπό προϋποθέσεις, καθώς ορισμένα απαιτούν συμβουλή), βρεφικά είδη (πάνες, γάλατα, αξεσουάρ), ορθοπεδικά είδη και είδη ατομικής υγιεινής.

Αντίθετα, απαγορεύεται ρητά η πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων αλλά και ΜΗΣΥΦΑ. Η διακίνησή ΜΗΣΥΦΑ επιτρέπεται μόνο από το φυσικό κατάστημα ή το επίσημο e-shop του φαρμακείου και ποτέ μέσω τρίτων courier/διανομέων.

Οι φαρμακοποιοί που παραβιάζουν τη νομοθεσία και πουλούν για παράδειγμα φάρμακα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή λειτουργούν σε ώρες που το φαρμακείο πρέπει να είναι κλειστό αντιμετωπίζουν διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τον ΕΟΦ και τις αρμόδιες αρχές, παραπέμπονται στο Πειθαρχικό του Φαρμακευτικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν με την παραπομπή να μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή χρηματικές ποινές.

Έχει ήδη παρέμβει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει επιληφθεί του θέματος εδώ και πάνω από ένα χρόνο στέλνοντας σχετική επιστολή σε εταιρεία διαδικτυακής πλατφόρμας την οποία και κοινοποίησε προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας επισημαίνοντας τους τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας από τα φαρμακεία – μέλη τους.

Κύκλοι του ΠΦΣ τονίζουν ότι θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν ονόματα φαρμακοποιών που έχει διαπιστωθεί ότι συμμετείχαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες μη τηρώντας τη φαρμακευτική νομοθεσία και να έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό του Συλλόγου τους, βάσει της νομολογίας, όπως αυτή έχει εξεταστεί από τον Νομικό Σύμβουλο του ΠΦΣ αλλά και των απαντήσεων και δεσμεύσεων των εταιρειών που τους αφορά ότι θα φροντίζουν για την τήρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Οι Σύλλογοι πρέπει να παρακολουθούν και να καταγράφουν τέτοιες περιπτώσεις που παρανομούν. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού, εφόσον οι πλατφόρμες είναι ήδη επίσημα ενημερωμένες για το θέμα. Οι φαρμακοποιοί που συλλαμβάνονται να λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει πάραυτα να περνούν από Πειθαρχικό χωρίς καμία άλλη ερώτηση.

