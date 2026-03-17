2026-03-17 23:32:35





Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ομέρ Τσελίκ, μιλώντας στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κυβερνώντος AKP, λέγοντας ότι «πρέπει να αποφευχθούν βήματα που θα δημιουργήσουν αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφερόμενος σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.



Ειδικότερα, ο Τσελίκ τόνισε ότι ο εξοπλισμός νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς από την Ελλάδα «είναι λάθος» και ότι η στενή συνεργασία μεταξύ της ελληνοκυπριακής διοίκησης και του Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο.



«Τώρα, ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι θα στείλουν πολεμικά πλοία εκεί ή θα αυξήσουν την παρουσία τους για να προστατεύσουν την ασφάλεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης. Αυτή είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ξεκάθαρα πόσο αναποτελεσματική ήταν όσον αφορά τις αξιολογήσεις ασφαλείας και το όραμα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Τώρα, ενώ υπάρχει αυτό το χάος στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να αποφευχθούν βήματα που θα δημιουργήσουν περισσότερη αστάθεια στη Μεσόγειο ακολουθώντας τις ιδιοτροπίες της ελληνοκυπριακής διοίκησης ή ορισμένων σιωνιστικών συμμαχιών. Είναι ήδη σαφές ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, έχει την ικανότητα να ενεργεί χωρίς δισταγμό για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων» του Ψευδοκράτους.



Πηγή: Anadolu

