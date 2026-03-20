Η Microsoft ανακοίνωσε στο πλαίσιο του Game Developers Conference (GDC) 2026 ότι το Xbox mode, η λειτουργία πλήρους οθόνης που μετατρέπει το περιβάλλον των Windows σε διεπαφή τύπου κονσόλας, θα είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο σε όλα τα Windows 11 PC, ανεξαρτήτως συσκευής. Το χαρακτηριστικό, γνωστό μέχρι τώρα ως Xbox Full Screen Experience (FSE), υπήρχε σε preview από τον Νοέμβριο του 2025, αλλά μόνο για χρήστες εγγεγραμμένους ταυτόχρονα στο Windows Insider και στο Xbox Insider Program.

Η απόφαση δεν είναι ανεξάρτητη από τη γενικότερη στρατηγική εικόνα: η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι η επόμενη κονσόλα της, με κωδικό όνομα Project Helix, θα υποστηρίζει PC παιχνίδια και αναμένεται να φτάσει σε φάση alpha το 2027. Η επέκταση του Xbox mode στα Windows PC φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για εκείνη τη σύγκλιση, ζυγίζοντας την αντίδραση της αγοράς πριν η κονσόλα κυκλοφορήσει.

Από τις φορητές συσκευές Xbox Ally σε κάθε Windows 11 PC

Το Xbox Full Screen Experience εμφανίστηκε αρχικά στα Xbox Ally και Xbox Ally X, φορητές συσκευές (handheld) σχεδιασμένες από την Asus σε συνεργασία με τη Microsoft. Η αξιολόγηση της διεπαφής εκείνη την εποχή από το The Verge ήταν επικριτική: η λειτουργία δεν μετέτρεπε ουσιαστικά την εμπειρία PC σε κάτι αντίστοιχο με κονσόλα. Έκτοτε, η Microsoft συνέχισε να ενημερώνει το Xbox Ally, και η ακριβότερη έκδοση (Ally X) έχει σύμφωνα με αναφορές βελτιωθεί αισθητά σε αξιοπιστία.

Με τη μετονομασία (rebranding) σε "Xbox mode" και την επέκτασή του σε laptop και desktop, η εταιρεία σηματοδοτεί ότι η διεπαφή δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως πείραμα για handheld συσκευές, αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό της gaming εμπειρίας στα Windows.

Νέα εργαλεία για developers και υπόνοια για κλασικά παιχνίδια

Παράλληλα με την ανακοίνωση του Xbox mode, η Microsoft άνοιξε το Advanced Shader Delivery σε όλους τους developers που δημοσιεύουν παιχνίδια στο Xbox Store. Η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή προ-μεταγλωττισμένων shaders (precompiled shaders) κατά τη λήψη παιχνιδιών, μειώνοντας τους χρόνους φόρτωσης. Η τεχνική αυτή είναι κοινή στις κονσόλες και την προσφέρει ήδη το Steam της Valve για τα PC παιχνίδια της.

Στο GDC ανακοινώθηκαν επίσης ενημερώσεις στα DirectX (με κατεύθυνση προς neural rendering) και στο DirectStorage (για ταχύτερη μεταφορά δεδομένων παιχνιδιών), καθώς και βελτιώσεις στα εργαλεία αποσφαλμάτωσης γραφικών.

Ένα ακόμα στοιχείο της ανακοίνωσης παραμένει αόριστο: η Microsoft ανέφερε ότι "στο πλαίσιο της 25ης επετείου μας αργότερα φέτος, θα παρουσιάσουμε νέους τρόπους να παίξετε μερικά από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια του παρελθόντος μας." Αυτό ερμηνεύεται από αρκετούς ως υπόνοια για τη διαθεσιμότητα κλασικών Xbox τίτλων σε PC, αλλά καμία επίσημη λεπτομέρεια δεν έχει δοθεί ακόμα.

Πρακτικά, οι χρήστες Windows 11 που θέλουν να δοκιμάσουν το Xbox mode από τον Απρίλιο δεν θα χρειαστούν ειδική συσκευή. Η διεπαφή θα είναι επιλογή σε laptop, desktop και tablet, προσφέροντας ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης στη βιβλιοθήκη Xbox χωρίς να φεύγεις από τα Windows. Το αν αυτό αρκεί για να καλύψει το χάσμα με μια αυτόνομη κονσόλα είναι ερώτημα που το ίδιο το Project Helix καλείται να απαντήσει.

Ως εκτίμηση: η σταδιακή ωρίμανση του Xbox mode στα Windows, σε συνδυασμό με την ανοιχτή αρχιτεκτονική που ετοιμάζει το Project Helix, δείχνει ότι η Microsoft στοχεύει σε ένα οικοσύστημα όπου η γραμμή μεταξύ PC gaming και κονσόλας γίνεται σταδιακά αόρατη. Η επιτυχία αυτής της προσέγγισης θα κριθεί από το πόσο χρηστική και σταθερή αποδειχτεί η λειτουργία στην πράξη.

ΠηγέςThe Verge: Microsoft's 'Xbox mode' is coming to every Windows 11 PCXbox Wire: From GDC, Building the Next Generation of Xbox